Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме поспорили со Шнуром об изнасиловании в Уфе
У легендарного КАМАЗ-5320 появится крутой преемник
Рудковская и Плющенко подарили сыну щенка
Назван самый «горячий» мужчина года
Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Сестра дознавательницы из Уфы: К ней точно не приставали
Командира расстрелянных бойцов ОМОН приговорили
Из-за бездействия врачей пенсионерка превратилась в живой труп
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«Локо» и Головин, «Барса» и Неймар, ПСЖ и Гризманн: анонс игр ЛЧ
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Фотография странного животного озадачила интернет
Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Наводнение на Кубани
15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Биржевые цены на топливо выросли вопреки соглашению с нефтяниками

Оптовые цены на бензин и дизель в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 6 ноября выросли в среднем на 1,4%.

Наверх
Источник: Reuters

Бензин АИ-92 подорожал на 1,77%, до 49 961 руб. за тонну, АИ-95 — на 2,19%, до 52 783 руб. Цены на межсезонное дизельное топливо выросли на 1,51%, до 49 922 руб. за тонну, зимнее — на 1,4%, до 56 106 руб., летнее — на 0,15%, до 49 285 руб.

Новость
Бензин отреагировал на заморозку снижением

Напомним, 31 октября крупнейшие нефтяные компании договорились с правительством о заморозке цен на бензин на уровне июня. В противном случае им грозили заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты. На следующий день цены на бензин АИ-95 упали на 4,3%, АИ-92 — 2,2%, дизтопливо — 3,14%.

Независимый топливный союз (НТС) раскритиковал соглашение. В НТС отмечали, что оно приведет к тому, что биржа превратится в «симулятор рыночных процессов», не отражающий потребности игроков рынка.

Читайте также: Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года

Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Какова роль телевизора в жизни россиян
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона
Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды
Автор ролика с карабкающимся медвежонком ответил зрителям
Драка альпак попала в интернет (видео)
Точка кипения. Куда исчезли якудза после жестокого разгрома
Каким странам РФ простила самые крупные задолженности и почему
Уральскую чиновницу отстранили от должности за слова о молодежи
Спорт
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с "Кайратом". Похоже, его игровая карьера заканчивается
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Известный темнокожий актер стал самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Раскрыта тайна строительства пирамид
Горячие темы на «Детях»
Государство не просило вас рожать 524
Если муж старше. 362
Образование в школах 297
Результаты поэтического конкурса №8. 261
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь