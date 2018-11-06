Биржевые цены на топливо выросли вопреки соглашению с нефтяниками

Источник: Reuters

Бензин АИ-92 подорожал на 1,77%, до 49 961 руб. за тонну, АИ-95 — на 2,19%, до 52 783 руб. Цены на межсезонное дизельное топливо выросли на 1,51%, до 49 922 руб. за тонну, зимнее — на 1,4%, до 56 106 руб., летнее — на 0,15%, до 49 285 руб.

Новость Бензин отреагировал на заморозку снижением

Напомним, 31 октября крупнейшие нефтяные компании договорились с правительством о заморозке цен на бензин на уровне июня. В противном случае им грозили заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты. На следующий день цены на бензин АИ-95 упали на 4,3%, АИ-92 — 2,2%, дизтопливо — 3,14%.