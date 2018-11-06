Казахстан предпочел американскую ракету Falcon российскому «Союзу»
Производить запуск спутников
Производить запуск спутников
20 ноября планируется провести запуск двух первых казахстанских
20 ноября на Falcon 9 будет размещено два казахстанских спутника, один из них — научного назначения — KazSaySat, другой — технологического назначения — KazistiSat. Запуск пройдет на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии.
Сумма — коммерческая тайна, мы не можем раскрывать, американская сторона попросила (цитата по «Интерфакс»).
Нуркенов рассказал, что в будущем планируется запускать спутники из Казахстана с космодрома Байконур. «Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать
Space Exploration Technologies Corporation (Space X) — американская компания, производитель космической техники со
Компания 9 октября запустила ракету Falcon 9, первая ступень которой успешно вернулась на космодром Ванденберг в штате Калифорния (США). Ракета доставила на орбиту Земли аргентинский спутник.
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