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19:11 (мск), источник: Daily Storm

Казахстан предпочел американскую ракету Falcon российскому «Союзу»

Производить запуск спутников ракетой-носителем Falcon 9 дешевле, утверждает Астана.

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Источник: AFP 2018

20 ноября планируется провести запуск двух первых казахстанских научно-технологических спутников ракетой-носителем Falcon 9 американской компании Space X, рассказал пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

По его словам, для запусков можно было использовать российские ракеты-носители типа «Союз» и «Протон», однако был сделан выбор в пользу американской из-за того, что это дешевле.

20 ноября на Falcon 9 будет размещено два казахстанских спутника, один из них — научного назначения — KazSaySat, другой — технологического назначения — KazistiSat. Запуск пройдет на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии.

Пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана сказал, что Астана будет использовать американскую ракету, «потому что дешевле производить запуск на Falcon 9».

Сумма — коммерческая тайна, мы не можем раскрывать, американская сторона попросила (цитата по «Интерфакс»).
Асет Нуркенов
Пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана
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Нуркенов рассказал, что в будущем планируется запускать спутники из Казахстана с космодрома Байконур. «Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа «Союз», «Протон», пуски которых производятся у нас с Байконура, — добавил он.

Space Exploration Technologies Corporation (Space X) — американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн (Калифорния, США). Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос, открывая путь к колонизации Луны и Марса.

Компания 9 октября запустила ракету Falcon 9, первая ступень которой успешно вернулась на космодром Ванденберг в штате Калифорния (США). Ракета доставила на орбиту Земли аргентинский спутник.

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