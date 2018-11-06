FT: Дерипаске, Вексельбергу и Костину «фактически отказано» в участии в давосском форуме
Не приглашать попавших под санкции россиян, по данным газеты, требуют США.
Не приглашать попавших под санкции россиян, по данным газеты, требуют США.
Основному владельцу UC Rusal Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и президенту — председателю правления ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в конце января 2019 г., сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с решением организаторов.
Юридических ограничений для приезда двух бизнесменов и банкира, которые регулярно посещают саммит, нет, отмечает FT: но США ввели против них персональные санкции, и ситуация с ВЭФ свидетельствует, что международные организации все более осторожны в общении с такими людьми.
Организаторы форума пошли на этот шаг под давлением Вашингтона, сказал газете человек, знакомый с их решением. «Это не вопрос закона», который не запрещает россиянам въезд в Швейцарию и участие в международных конференциях, говорит этот человек: организаторы саммита «находятся под огромным давлением Вашингтона, которых требует не приглашать» Дерипаску, Вексельберга и Костина.
Российский президент выступал в Давосе в 2009 г. Представитель Кремля сообщил изданию, что на предстоящем форуме Путин вновь не будет присутствовать, хотя его приглашают «каждый год». На этот раз визит в Давос не вписывается в график российского лидера. Собеседник газеты сообщил, что не знает ничего о рекомендациях Дерипаске, Вексельбергу и Костину.
В дирекции по работе с корпоративными участниками ВЭФ «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию с тремя россиянами.
«Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос — он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», — рассказал ТАСС источник близкий к бизнесмену.
Собеседники Financial Times отмечали, что, устраивая эту вечеринку в Давосе, Дерипаска «чувствовал, что это, возможно, в последний раз».
США ввели санкции в отношении Дерипаски (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,7 млрд), Вексельберга ($14,4 млрд) и их компаний, а также в отношении Костина в апреле. Вашингтон объяснил санкции ситуацией на Украине, в Сирии, а также кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию». Всего в списке оказались 26 человек и 15 компаний. Санкции подразумевают заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц. Особенность последних санкций США в том, что они затронули не только фигурантов списка, но и их контрагентов, если те проводят «существенные транзакции» в интересах лиц из списка.