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19:11 (мск), источник: Ведомости

FT: Дерипаске, Вексельбергу и Костину «фактически отказано» в участии в давосском форуме

Не приглашать попавших под санкции россиян, по данным газеты, требуют США.

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Источник: РИА "Новости"

Основному владельцу UC Rusal Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и президенту — председателю правления ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в конце января 2019 г., сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с решением организаторов.

Юридических ограничений для приезда двух бизнесменов и банкира, которые регулярно посещают саммит, нет, отмечает FT: но США ввели против них персональные санкции, и ситуация с ВЭФ свидетельствует, что международные организации все более осторожны в общении с такими людьми.

Россиян проинформировали, что их не ждут на саммите, пишет FT.

Организаторы форума пошли на этот шаг под давлением Вашингтона, сказал газете человек, знакомый с их решением. «Это не вопрос закона», который не запрещает россиянам въезд в Швейцарию и участие в международных конференциях, говорит этот человек: организаторы саммита «находятся под огромным давлением Вашингтона, которых требует не приглашать» Дерипаску, Вексельберга и Костина.

По словам одного из двух источников FT, решение не приглашать их в Давос подрывает усилия организаторов, которые пытались убедить приехать на саммит президента России Владимира Путина.

Российский президент выступал в Давосе в 2009 г. Представитель Кремля сообщил изданию, что на предстоящем форуме Путин вновь не будет присутствовать, хотя его приглашают «каждый год». На этот раз визит в Давос не вписывается в график российского лидера. Собеседник газеты сообщил, что не знает ничего о рекомендациях Дерипаске, Вексельбергу и Костину.

В дирекции по работе с корпоративными участниками ВЭФ «Ведомостям» отказались прокомментировать ситуацию с тремя россиянами.

«Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос — он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», — рассказал ТАСС источник близкий к бизнесмену.

В январе 2018 г., за два с половиной месяца до попадания под санкции США, Дерипаска организовал в Давосе вечеринку, на которой выступал певец Энрике Иглесиас, писал Bloomberg со ссылкой на близкие к бизнесмену источники.
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Собеседники Financial Times отмечали, что, устраивая эту вечеринку в Давосе, Дерипаска «чувствовал, что это, возможно, в последний раз».

США ввели санкции в отношении Дерипаски (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,7 млрд), Вексельберга ($14,4 млрд) и их компаний, а также в отношении Костина в апреле. Вашингтон объяснил санкции ситуацией на Украине, в Сирии, а также кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию». Всего в списке оказались 26 человек и 15 компаний. Санкции подразумевают заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц. Особенность последних санкций США в том, что они затронули не только фигурантов списка, но и их контрагентов, если те проводят «существенные транзакции» в интересах лиц из списка.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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