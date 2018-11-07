Энергетика перегрелась

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Теплая погода второй месяц подряд продолжает снижать спрос на электроэнергию в России: в октябре потребление снизилось сразу на 1,6%. Рост выработки показывает только новая генерация на Средней Волге. На энергорынке продолжают наращивать свою долю ГЭС, что связано с высокой водностью сибирских рек.

По оперативным данным, в октябре потребление электроэнергии в России упало на 1,6% год к году, до 90 млрд кВт•ч, сообщил 6 ноября «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы).

В ЕЭС России (не учитывает изолированные энергорайоны) показатель снизился на 1,5% относительно прошлогодних уровней, до 88,3 млрд кВт•ч. Выработка энергии в РФ за этот же период упала на 1%, до 91,8 млрд кВт•ч.

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Основной вклад в падение спроса на электроэнергию внес температурный фактор: как отмечают в СО, среднемесячная температура была на 2,4 °С выше октября 2017 года и достигала 6 °C. Теплая погода в сентябре (средняя температуре достигала 12,9 °С, на 1,6 °С выше, чем годом ранее) также стала причиной падения спроса: потребление тогда впервые с начала года ушло в минус, снизившись год к году на 0,3%, до 80,1 млрд кВт•ч.

Снижение потребления привело к резкому падению выработки в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока — на 3,9% по сравнению с прошлогодними результатами, в ОЭС Северо-Запада (на 3,1%) и Сибири (на 2,1%), самый резкий спад фиксировался в ОЭС Юга (на 4,7%), где средняя температура была на 2,4 °С выше, чем годом ранее. Но, по данным СО, расти продолжает выработка на Средней Волге — сразу на 6,6% в октябре при падении спроса на 2%. В СО пояснили, что это в основном связано со значительным увеличением выработки ТЭС в энергосистеме Татарии (там введены два новых парогазовых блока на Казанской ТЭЦ-1 мощностью 236 МВт). В целом же падение потребления наблюдается во всех ОЭС.

Снижение спроса в основном сказалось на выработке ТЭС — она упала на 2,5%, до 53 млрд кВт•ч, относительно октября 2017 года. Распредгенерации (электростанции промпредприятий, работающие на нужды своих производств), наоборот, подняли выработку на 3,3%, до 5,4 млрд кВт•ч.

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Выработка АЭС снизилась на 1,5%, до 16,7 млрд кВт•ч (в октябре среднемесячное ремонтное снижение мощности на АЭС более чем на 2 ГВт превысило показатель 2017 года, пояснили в СО). В наибольшем плюсе оказались ГЭС, чья выработка в приоритетном порядке закупается оптовым энергорынком и напрямую зависит от показателей водности. Производство энергии ГЭС выросло сразу на 3,9%, до 14,9 млрд кВт•ч, это в СО связывают с большей приточностью воды в водохранилища Сибири.

Снижение потребления в сентябре и октябре в целом сильно не сказалось на итогах за десять месяцев с начала года. В январе—октябре потребление в России выросло на 1,3%, достигнув 874,3 млрд кВт•ч. Выработка выросла на 1,2%, до 886 млрд кВт•ч.