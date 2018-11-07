Вода и свет поступят коллекторам. Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся специалисты
Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка.
Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка.
Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.
СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) провела круглый стол по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ. По оценке руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. «При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5−10%, на судебной стадии —15−20%», — отмечает он. НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.
По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб. В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года суммарный объем задолженности населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд руб. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе «население» достигает 20%.
Сейчас крупные компании, предоставляющие услуги ЖКХ, взыскивают просрочку как на досудебной, так и на судебной стадии. По словам коммерческого директора ГК «Росводоканал» Сергея Прокофьева, проводимая
При этом ГК «Росводоканал» на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП, а с недавнего времени начала сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями.
В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, отметил господин Прокофьев. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ “Мосэнерго” рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — отметили в
Эксперты указывают, что взыскание долгов по ЖКХ должно быть урегулировано в рамках 230-ФЗ. «Рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. ФССП же может воздействовать только на компании, находящиеся в госреестре. В законе прямо указано, что он не распространяется на правоотношения по взысканию просроченной задолженности физлица, «возникшие из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике…», за исключением случаев, когда взыскание осуществляется кредитными организациями или профессиональными коллекторами.
В связи с формулировками профильного закона ФССП фактически не может воздействовать на взыскателей, которые работают вне реестра.
Впрочем, на первых порах привлечение коллекторов к сбору догов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей, полагают эксперты. Кроме того, по мнению Юлии Комбаровой, росту социальной напряженности может способствовать и то, что у людей в памяти еще живы бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.
Светлана Самусева