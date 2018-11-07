Вода и свет поступят коллекторам. Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся специалисты

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Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.

СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) провела круглый стол по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ. По оценке руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. «При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5−10%, на судебной стадии —15−20%», — отмечает он. НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб. В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года суммарный объем задолженности населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд руб. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе «население» достигает 20%.



Сейчас крупные компании, предоставляющие услуги ЖКХ, взыскивают просрочку как на досудебной, так и на судебной стадии. По словам коммерческого директора ГК «Росводоканал» Сергея Прокофьева, проводимая претензионно-исковая работа позволяет достигать 97−98% годового сбора от начислений за услуги.

В пресс-службе «Мосэнерго» сообщили, что более 90% в общей сумме задолженности подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу. В качестве крайних мер воздействия на должников применяются ограничения и отключения коммунальных услуг.

При этом ГК «Росводоканал» на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП, а с недавнего времени начала сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями.

В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, отметил господин Прокофьев. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ “Мосэнерго” рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — отметили в пресс-службе компании.



Эксперты указывают, что взыскание долгов по ЖКХ должно быть урегулировано в рамках 230-ФЗ. «Рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. ФССП же может воздействовать только на компании, находящиеся в госреестре. В законе прямо указано, что он не распространяется на правоотношения по взысканию просроченной задолженности физлица, «возникшие из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике…», за исключением случаев, когда взыскание осуществляется кредитными организациями или профессиональными коллекторами.

В связи с формулировками профильного закона ФССП фактически не может воздействовать на взыскателей, которые работают вне реестра. Юлия Комбарова глава «Юридического бюро № 1»