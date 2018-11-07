Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Моей прекрасной няни» и «Интернов» внезапно скончалась
Долгожданный преемник «шишиги»: что это за автомобиль?
Эльфы, зомби и вампиры— обычные люди с болезнями
Машину с богатейшим россиянином Бурлаковым внутри расстреляли
Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
«Особенный» сын Эвелины Бледанс сочинил песню для мамы
Юлия Волкова опубликовала фото подросшего сына
Выплыла неприглядная правда, что было с дознавательницей перед ЧП
Андреева покинула РФ после инцидента на Первом
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
СМИ выяснили, кем работает папа чиновницы Глацких - СМИ
Попавшее в РФ лекарство от давления вызывает рак
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
11Лучшие фото звезд
09:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вода и свет поступят коллекторам. Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся специалисты

Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.

СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) провела круглый стол по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ. По оценке руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. «При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5−10%, на судебной стадии —15−20%», — отмечает он. НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб. В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года суммарный объем задолженности населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд руб. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе «население» достигает 20%.

Сейчас крупные компании, предоставляющие услуги ЖКХ, взыскивают просрочку как на досудебной, так и на судебной стадии. По словам коммерческого директора ГК «Росводоканал» Сергея Прокофьева, проводимая претензионно-исковая работа позволяет достигать 97−98% годового сбора от начислений за услуги.

В пресс-службе «Мосэнерго» сообщили, что более 90% в общей сумме задолженности подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу. В качестве крайних мер воздействия на должников применяются ограничения и отключения коммунальных услуг.

При этом ГК «Росводоканал» на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП, а с недавнего времени начала сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями.

Новость
Возврат гарантирован: рэкетиры приходят на смену коллекторам

В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, отметил господин Прокофьев. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ “Мосэнерго” рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — отметили в пресс-службе компании.

Эксперты указывают, что взыскание долгов по ЖКХ должно быть урегулировано в рамках 230-ФЗ. «Рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. ФССП же может воздействовать только на компании, находящиеся в госреестре. В законе прямо указано, что он не распространяется на правоотношения по взысканию просроченной задолженности физлица, «возникшие из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике…», за исключением случаев, когда взыскание осуществляется кредитными организациями или профессиональными коллекторами.

В связи с формулировками профильного закона ФССП фактически не может воздействовать на взыскателей, которые работают вне реестра.
Юлия Комбарова
глава «Юридического бюро № 1»

Впрочем, на первых порах привлечение коллекторов к сбору догов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей, полагают эксперты. Кроме того, по мнению Юлии Комбаровой, росту социальной напряженности может способствовать и то, что у людей в памяти еще живы бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.

Светлана Самусева

 Власть нашла новый источник дохода
Как рынок аренды возродил коммуналки
Трамп назвал предварительные итоги выборов потрясающим успехом
ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами
Что будет с рублем после выборов в США
Туск заявил об угрозе выхода Польши из ЕС
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Спорт
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов Московский "Локомотив" в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов уступил португальскому "Порту"
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Раскрыта тайна строительства пирамид
Дети
Нюша впервые стала мамой 28-летняя певица родила девочку (фото)
Леди
В моду вошла странная обувь «валеши»: что это такое (фото) Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь