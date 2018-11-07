СМИ: авиакомпании предупредили об опасности срыва новых Boeing 737 в пике

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По итогам предварительного расследования крушения индонезийского самолета 29 октября выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха. — Прим. ред.), рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в предупреждении пилотам объяснят, как действовать при возникновении проблемы.

В российской S7, в парке которой есть Boeing 737 Max, сказали, что пока не получали предупреждения.

Крушение индонезийского Boeing

Самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море возле побережья Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту лайнера, по предварительной информации, находились восемь членов экипажа и 181 пассажир, в том числе трое детей. Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа.