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8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
11:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: авиакомпании предупредили об опасности срыва новых Boeing 737 в пике

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты самостоятельно могут уйти в крутое пике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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9
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По итогам предварительного расследования крушения индонезийского самолета 29 октября выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха. — Прим. ред.), рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в предупреждении пилотам объяснят, как действовать при возникновении проблемы.

В российской S7, в парке которой есть Boeing 737 Max, сказали, что пока не получали предупреждения.

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Крушение индонезийского Boeing

Самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море возле побережья Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту лайнера, по предварительной информации, находились восемь членов экипажа и 181 пассажир, в том числе трое детей. Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа.

Позднее власти Индонезии сообщили, что указатель воздушной скорости разбившегося судна не работал во время четырех последних полетов.

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