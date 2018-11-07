СМИ: авиакомпании предупредили об опасности срыва новых Boeing 737 в пике
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что
По итогам предварительного расследования крушения индонезийского самолета 29 октября выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха. — Прим. ред.), рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что в предупреждении пилотам объяснят, как действовать при возникновении проблемы.
В российской S7, в парке которой есть Boeing 737 Max, сказали, что пока не получали предупреждения.
Самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море возле побережья Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту лайнера, по предварительной информации, находились восемь членов экипажа и 181 пассажир, в том числе трое детей. Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа.
Позднее власти Индонезии сообщили, что указатель воздушной скорости разбившегося судна не работал во время четырех последних полетов.