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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Шувалов назвал сроки подписания соглашения о расчетах в нацвалюте с Китаем

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Соглашение РФ с Китаем по расчетам в нацвалютах может быть подписано до конца текущего года, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

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Источник: Reuters

«Мы заинтересованы, китайская сторона не менее, а может быть и больше заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки. Кратчайшие сроки — было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года», — сказал Шувалов.

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