Доллар начал дешеветь в ожидании раскола в Конгрессе США после выборов

Источник: AP 2018

Американцев, вероятно, ждет противостояние в Конгрессе, поскольку демократы впервые за восемь лет близки к контролю над Палатой представителей, а Сенат остается за республиканцами, пишет The Wall Street Journal.

Евро к 9:20 по Москве 7 ноября стоил $1,1445 по сравнению с $1,1427 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник.

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Курс доллара к японской нацвалюте опустился в среду на 0,3% — до 113,25 иены со 113,43 накануне, евро стабилен — 129,63 иены против 129,62 во вторник.

По мнению аналитиков AMP Capital Investors, президент США Дональд Трамп может расценить победу демократов в Палате представителей как ограничение своей власти и отреагировать на нее новым потоком популистских мер.

«В этом, вероятно, заключается наибольший риск. Возможно, он даже ужесточит позицию в отношениях с Китаем», — приводит слова Шейна Оливера из AMP Capital агентство Bloomberg.

Индекс валют развивающихся стран MSCI Emerging Markets FX слабо меняется. Инвесторы опасаются последствий выборов в США и их влияния на развивающиеся страны через торговые отношения и действия Федрезерва, отмечает Салман Баиг из Unigestion SA.