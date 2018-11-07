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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Нефтекомпании одни за всех

Дмитрий Медведев пояснил соглашение о ценах на топливо.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита в Пекин прокомментировал соглашения с нефтяными компаниями о снижении ими оптовых цен для внутреннего рынка при сохранении экспортной пошлины. По его словам, правительство де-факто ввело для нефтяников коллективную ответственность — при нарушении соглашения любой компанией заградительные экспортные пошлины коснутся всех.

Как пояснил в Пекине премьер-министр Дмитрий Медведев, постановление правительства о договорах между хозяйствующими субъектами и органами власти подписано им 7 ноября и действует с момента подписания. Это постановление, по словам премьер-министра, «легализует» соглашения между нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго об удержании цен.

Напомним, о том, что такие соглашения будут заключаться, стало известно после совещаний в правительстве в конце октября, между тем юридического статуса такого рода соглашения не имели — правительственные ведомства в общем случае не могут подписывать какие-либо обязывающие соглашения с частными компаниями, не описывающиеся текущим законодательством, — в противном случае они просто не нужны. По словам премьер-министра, теперь соглашения с нефтекомпаниями (он перечислил в списке «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и «Татнефть») «поставлены на легальную основу».

Таким образом, правительство де-факто повторяет опыт двадцатилетней давности первого вице-премьера Николая Аксененко.

Тогда правительство заключало с нефтекомпаниями так называемое «картельное соглашение», в рамках которого удержание цен на нефтепродукты происходило в обмен на договоренности о фиксировании тарифов госмонополий для нефтекомпаний.

Впрочем, «картельное соглашение» 1999 года от соглашений 2018 года отличается принципиально: в новых соглашениях, также де-факто являющихся исключением из общих антимонопольных правил ценообразования на нефтепродукты, «пряник» не предусмотрен, а вхождение в них нефтекомпаний происходит под угрозой введения заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты. Белый дом, пояснил Дмитрий Медведев, будет заниматься мониторингом исполнения соглашений — «если эти соглашения не действуют или размываются», пояснил Медведев, правительству придется принять решение по заградительным пошлинам. При этом, по его словам, не имеет значения, какая из компаний нарушит соглашение, — таким образом, для нефтекомпаний действует своеобразный режим круговой поруки.

Дмитрий Бутрин, Пекин

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