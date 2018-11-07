Матвиенко бьет тревогу из-за риска многих россиян остаться без ТВ после перехода на «цифру»

«Действительно незамедлительно (нужно) обращаться в правительство, чтобы был принят комплекс мер. Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищенные слои населения, потому что спутниковая приставка дорого стоит, пенсионеры себе не смогут позволить этого», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду.

Так она отреагировала на слова главы Комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмилы Боковой, которая напомнила, что в текущем году заканчивается действие программы «Развитие телевещания в РФ на 2009−2018 гг.», в связи с чем прекращается ее финансирование из федерального бюджета и планируется отключение аналогового наземного эфирного вещания с 10 января 2019 года.

«В результате более 800 тыс. домохозяйств не будут иметь доступ к цифровому эфирному вещанию, что составляет 1,4% общего числа домохозяйств на территории РФ», — сказала Бокова.

Кроме того, сенатор отметила, что есть проблема с распространением региональных телеканалов (их более 70). «Отключение аналогового вещания еще больше усугубит проблему распространения таких телеканалов», — сказала Бокова.

По ее словам, эта ситуация беспокоит сенаторов и региональные власти. «Мы провели большое совещание 30 октября. И эксперты, и регионы высказали позицию за то, чтобы все-таки поэтапно отключать аналоговой сигнал эфирного вещания. Также необходимо активизировать работу по информированию граждан, которые проживают на территории вне зоны распространения цифрового сигнала. И очень важно проработать возможные меры по поддержке незащищенных слоев населения в части приобретения комплектов оборудования, которые обеспечат приём сигнала спутниковых операторов связи», — отметила Бокова.

На сегодняшний день у регионов недостаточно правовых и экономических возможностей для решения этой проблемы.

«Ну, и конечно, требуется проработать комплекс мер по поддержке региональных телеканалов, в том числе с сохранением для них аналоговых частот», — сказала сенатор.

В свою очередь Матвиенко отметила, что Совет Федерации получает много обращений из регионов по этой проблеме.

Проблема очень сложная, это цифровое неравенство… Будет большое недовольство людей, и надо действительно принимать меры для выравнивания ситуации. Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

Спикер поручила профильным комитетам и комиссиям верхней палаты разработать комплексные предложения по правовым, законодательным и организационным мерам, «которые надо принять в оставшееся время, чтобы не породить напряжение». В течение ближайших дней соответствующее обращение сенаторов в правительство должно быть готово, подчеркнула Матвиенко.