В России начался рост социального неравенства

Источник: Reuters

«В последние годы инфляция и социальное неравенство в России снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года», — отмечается в докладе, озаглавленном «Население. Инфляция и социальное неравенство».

В ВШЭ констатируют, что с 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных, и эта тенденция заметна и по данным за 9 месяцев 2018 года.

«Но социальная дифференциация в 2018 году по сравнению с 2017 годом растет. С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти», — дают неутешительный прогноз в Центре развития.

«Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс», — добавляют в ВШЭ.

В Центре развития также обращают внимание, что, «используя в оценках индекс прожиточного минимума, следует помнить о том, что его рассчитывает министерство труда и социальной защиты России, в том числе для оценки уровня бедности, и чем ниже прожиточный минимум, тем при прочих равных условиях ниже бедность, а снижение уровня бедности входит в задачи правительства».

Методика расчета прожиточного минимума, по мнению экспертов ВШЭ, не лишена некоторых недостатков, «например, недостаточно учитывает изменение стоимости услуг, что приводит к занижению стоимости прожиточного минимума». Кроме того, Росстат «основывает свои оценки на ценах в городах, что может приводить к недостаточному учету цен покупок товаров в несетевых магазинах и оплате услуг в сельской местности».

«В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. За девять месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года (коэффициент Джини увеличился с 0,400 до 0,402). Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84% и 3,08% соответственно)», — отмечается в обзоре.

Согласно данным Росстата, опубликованным в конце октября, дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре 2018 года незначительно выросла по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.

На долю 10% наиболее обеспеченных россиян по итогам января-сентября 2018 года, по данным Росстата, приходилось 29,6% общей суммы денежных доходов (в январе-сентябре 2017 года — 29,5%).