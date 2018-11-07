В Минприроды пригрозили приостановить экспорт леса в Китай

Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру (Китая — ИФ) просто сказал одну простую вещь. Если мы в ближайшее время не наведем порядок, со стороны, в том числе, Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени.

Дмитрий Кобылкин министр природных ресурсов и экологии РФ