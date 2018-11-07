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14:35 (мск), источник: Интерфакс

В Минприроды пригрозили приостановить экспорт леса в Китай

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин грозится на время остановить экспорт леса в Китай до наведения порядка в этом вопросе.

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Источник: РИА "Новости"

«По тому настроению президента и председателя правительства, если мы в ближайшее время не наведём порядок со стороны, в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру (Китая — ИФ) просто сказал одну простую вещь. Если мы в ближайшее время не наведем порядок, со стороны, в том числе, Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени.
Дмитрий Кобылкин
министр природных ресурсов и экологии РФ

По словам Кобылкина, решением проблемы могло стать участие китайских партнеров в восстановлении леса. «Я предложил ему (китайскому коллеге — ИФ). Давайте построим 10−20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — добавил он.

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