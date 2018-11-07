Наказание за химию. Как угроза новых санкций США повлияет на рубль?
США не исключают введения «жесткого» пакета санкций против России по «делу Скрипалей». Что это могут быть за ограничения и как на них отреагирует рубль, выяснял АиФ.ru.
США не исключают введения «жесткого» пакета санкций против России по «делу Скрипалей». Что это могут быть за ограничения и как на них отреагирует рубль, выяснял АиФ.ru.
Вашингтон готовится ввести очередной пакет санкций против Москвы. На этот раз, как заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт,
Россия не выполнила требования США в рамках дела об отравлении Скрипалей. Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций.
В сентябре, когда американские парламентарии вернулись из отпусков, стало известно, что Штаты готовят новый, более жесткий пакет антироссийских санкций. По информации агентства Bloomberg, ограничения могут коснуться российского банковского сектора, финансовой помощи и продажи военной техники. Например, Вашингтон может запретить американским банкам выдавать кредиты России. Или запретить американским компаниям экспорт любых товаров и технологий (за исключением продуктов питания — прим. ред.). В конце концов, может быть введен запрет на импорт углеводородов.
«Новые санкции — это своеобразный способ доказать непричастность президента США Дональда Трампа и его администрации к отношениям с Кремлем. Поэтому они, скорее всего, будут подписаны быстро. С другой стороны, российская экономика за четыре года действительно адаптировалась к новым условиям, поэтому сильного замедления экономического роста не произойдет: ВВП и так растет на 1−1,5% в год. Такой рост Россия будет показывать и с санкциями, и без них, потому что Россия перестроила экономику на главенствующую роль государства в ней», — рассуждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — цитирует Пескова РИА Новости.
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Российская валюта обычно болезненно реагирует на анонсы санкций, заявления про них и, собственно, на факт их введения. По мнению ведущего аналитика финансовой компании Amarkets Артема Деева, новый пакет
«Если потенциальные запреты будут распространяться на доступ нерезидентов к российскому долговому рынку, а также на возможность национальных банков работать с долларовой ликвидностью на корреспондентских счетах зарубежных партнеров, обменный курс рубля рискует просесть вплоть до 70 против доллара.
Стоит отметить, что в этот раз негативный эффект от ввода новых санкций усилит еще и дешевая нефть, продолжающая переписывать многомесячные минимумы.
Учитывая сказанное, более чем уместной торговой стратегией сейчас является уход в иностранную валюту", — поделился Деев с АиФ.ru.
С ним соглашается Дмитрий Жарский. По его словам, покупка валюты небольшими объемами через равные промежутки времени, и создание таким образом из сбережений бивалютной корзины — почти единственный способ сохранить накопления, уберечь их от будущих девальваций, которым подвержен рубль. «В среднем девальвации в России происходят раз в
«Полагаю, что доллар найдет повод подорожать к отметке 70 рублей, и этому будет способствовать и отток капитала из России, и