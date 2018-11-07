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19:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Наказание за химию. Как угроза новых санкций США повлияет на рубль?

США не исключают введения «жесткого» пакета санкций против России по «делу Скрипалей». Что это могут быть за ограничения и как на них отреагирует рубль, выяснял АиФ.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Вашингтон готовится ввести очередной пакет санкций против Москвы. На этот раз, как заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, из-за того, что Россия не выполнила требования Штатов по так называемому «делу Скрипалей». В прошлый раз, когда США вводили антироссийские санкции, американцы дали России время на предоставление доступа иностранных экспертов к российским химическим объектам, а также ждали доказательств и обещаний, что РФ не собирается «использовать химическое оружие в будущем».

Россия не выполнила требования США в рамках дела об отравлении Скрипалей. Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций.
Хизер Науэрт
Представитель Госдепартамента США

Что за «жесткие» санкции?

В сентябре, когда американские парламентарии вернулись из отпусков, стало известно, что Штаты готовят новый, более жесткий пакет антироссийских санкций. По информации агентства Bloomberg, ограничения могут коснуться российского банковского сектора, финансовой помощи и продажи военной техники. Например, Вашингтон может запретить американским банкам выдавать кредиты России. Или запретить американским компаниям экспорт любых товаров и технологий (за исключением продуктов питания — прим. ред.). В конце концов, может быть введен запрет на импорт углеводородов.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

«Новые санкции — это своеобразный способ доказать непричастность президента США Дональда Трампа и его администрации к отношениям с Кремлем. Поэтому они, скорее всего, будут подписаны быстро. С другой стороны, российская экономика за четыре года действительно адаптировалась к новым условиям, поэтому сильного замедления экономического роста не произойдет: ВВП и так растет на 1−1,5% в год. Такой рост Россия будет показывать и с санкциями, и без них, потому что Россия перестроила экономику на главенствующую роль государства в ней», — рассуждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции, по «делу Скрипалей» — незаконные.

«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — цитирует Пескова РИА Новости.

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А премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал поддержку отечественным компаниям, если те попадут в американские санкционные списки. По его словам, РФ приспособилась к всевозможным ограничениям, которые к тому же дают «определенный простор» для улучшения экономики. «Поэтому ничего критичного не произойдет. Я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями», — заявил глава правительства.

Что будет с рублем?

Российская валюта обычно болезненно реагирует на анонсы санкций, заявления про них и, собственно, на факт их введения. По мнению ведущего аналитика финансовой компании Amarkets Артема Деева, новый пакет финансово-экономических санкций со стороны Запада непременно ударит по рублю, спровоцировав очередной виток девальвации.

«Если потенциальные запреты будут распространяться на доступ нерезидентов к российскому долговому рынку, а также на возможность национальных банков работать с долларовой ликвидностью на корреспондентских счетах зарубежных партнеров, обменный курс рубля рискует просесть вплоть до 70 против доллара.

Стоит отметить, что в этот раз негативный эффект от ввода новых санкций усилит еще и дешевая нефть, продолжающая переписывать многомесячные минимумы.

Учитывая сказанное, более чем уместной торговой стратегией сейчас является уход в иностранную валюту", — поделился Деев с АиФ.ru.

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С ним соглашается Дмитрий Жарский. По его словам, покупка валюты небольшими объемами через равные промежутки времени, и создание таким образом из сбережений бивалютной корзины — почти единственный способ сохранить накопления, уберечь их от будущих девальваций, которым подвержен рубль. «В среднем девальвации в России происходят раз в семь-десять лет, но последнее время экономические кризисы ускоряются, циклы — укорачиваются, а санкционные войны еще больше усугубляют эти процессы, поэтому с момента последней девальвации прошло уже достаточно времени, чтобы можно было начинать готовиться к следующей», — считает он.

Эксперты называют курс в 65 — 66 рублей за доллар комфортным для покупки валюты на длительную перспективу.

«Полагаю, что доллар найдет повод подорожать к отметке 70 рублей, и этому будет способствовать и отток капитала из России, и денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, направленная на рост ставки, и, следовательно, привлечение капиталов в Штаты», — резюмирует Жарский.

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