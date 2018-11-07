Биржевые цены на бензин полностью отыграли падение прошлой недели

Источник: Reuters

Как свидетельствуют данные на сайте СПбМТСБ, стоимость бензина начала расти уже в минувшую пятницу. По итогам торгов в среду цена на АИ-92 за три последних рабочих дня выросла почти на 4% — до 50252руб./т., на Аи-95 — на 4,6%, до 53320 руб./т.

Собеседники «Интерфакса» на топливном рынке во многом объясняют резкий рост биржевых цен на бензин тем фактом, что нефтяные компании во внебиржевом сегменте снизили предложение, в связи с чем основным каналом покупки топлива для независимых осталась биржа. В итоге спрос на бирже растет, тогда как предложение товара не увеличивается.

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (СПТР, объединяет участников топливного рынка, трейдеров и брокеров) Илья Мороз отмечает: «На внебиржевом рынке, по сообщениям ряда участников топливного рынка, товара нет либо он отпускается в значительно меньших, чем обычно, объемах. Цены действительно снижены, но нечего купить. Единственным источником покупки топлива для независимых сейчас остается биржа. Однако нет никаких предпосылок, что предложение на бирже вырастет. А до тех пор, пока объемы продаж на бирже не увеличатся, цены продолжат расти».

Глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничные компании топливного рынка) Евгений Аркуша подчеркивает, что пока объемы поставок нефтепродуктов на внутренний рынок не увеличатся, как написано в протоколе вице-премьера Дмитрия Козака, на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, ценовая лихорадка продолжится: «Мелкооптовые цены опустили, но топливо не отпускают, и биржевая цена идет вверх. Топлива на внутреннем рынке не хватает, особенно по дизелю. Во многом потому, что пока не компенсированы те объемы, что ушли с рынка в виде суррогатов. Самый главный момент во всей ситуации: пока не будет факта увеличения объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок (не важно — биржевой или внебиржевой, поскольку это сообщающиеся сосуды), ситуация не стабилизируется».

Президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Павел Баженов отмечает, что сейчас биржа отражает реальность — предложение топлива на рынке ниже, чем спрос, отсюда рост цен: «Принято решение о “заморозке” мелкооптовых цен с одновременным приостановлением процесса расширения обязательных к реализации через биржу. Биржевые объемы-то надо увеличивать! Текущая нестабильность ситуации и дальнейшие ожидания по поводу налоговой нагрузки сказываются на росте цен на бирже. Однако, не совсем ясно, как будут в дальнейшем работать эти два несовместимых механизма: директивный на мелком опте и условно рыночный на крупном».

По словам П. Баженова, НТС открыл горячую линию для владельцев независимых розничных сетей, чтобы вести мониторинг исполнения соглашения о «заморозке» мелкооптовых цен. «За первый же день поступило 3 звонка из разных регионов, что нефтяники не отгружают топливо. В рамках горячей линии будем также отслеживать случаи обнаружения расхождения мелкооптовых цен сбытовых компаний ВИНК с рекомендуемыми в соглашении параметрами», — сказал он.