Малому бизнесу добавят соответствия

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Рынок добровольной сертификации станет прозрачнее и будет контролироваться Росстандартом через специально созданный реестр. Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет ведомство новыми полномочиями и снимает проблемы, возникающие у малого бизнеса при прохождении добровольной сертификации. Ранее предприниматели жаловались, что заказчики-госкомпании выставляют к товарам и услугам собственные требования подтверждения соответствия, выполнение которых требует больших затрат.

Принятый сегодня Госдумой в первом чтении законопроект о правке законов о техническом регулировании и о стандартизации упрощает требования к добровольной сертификации, что должно снизить затраты предпринимателей при ее прохождении.

Действующая система добровольной сертификации не позволяет малому бизнесу в должной мере получать доступ к заказам компаний с госучастием.

Последние вынуждают поставщиков проходить сертификацию, при этом получение сертификата соответствия не является гарантией заключения договора. Напомним, что компании с госучастием обязаны отдавать 15% своих закупок малому бизнесу. Текущий объем договоров закупок — 2,3 трлн руб.

В «Опоре России» жаловались, что заказчики принуждают малых предпринимателей проходить специальную аккредитацию для включения в созданный ими перечень надежных поставщиков, а также дополнительные процедуры сертификации, которые различны у каждой компании.

Согласно данным опроса, проведенного Корпорацией МСП, проблемами при прохождении добровольной сертификации малый бизнес считает ее высокую стоимость (60%), длительность оформления (52%), большой объем документов (60%), отсутствие единых требований к функционированию таких систем (58%) и единых правил ценообразования и порядка прохождения сертификации (60%).

Принятый сегодня законопроект упорядочивает правила регистрации и функционирования систем добровольной сертификации. Сейчас в соответствующем реестре около 2 тыс. систем добровольной сертификации, внесенных в него в уведомительном порядке.

В Росстандарте ранее признавали, что «государство как регулятор вообще не знает, что происходит после регистрации таких систем». Согласно законопроекту, системы добровольной сертификации должны будут регистрироваться в специальном едином реестре уже в обязательном порядке. Мониторить их уполномочен Росстандарт — это ведомство в случае выявления нарушений будет иметь право приостанавливать регистрацию таких систем и исключать их из реестра.

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Согласно документу, правительство будет устанавливать особенности проведения работ по добровольной сертификации для участия малого бизнеса в закупках и порядок взаимного признания результатов процедур подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации. Законопроект ограничивает для малого бизнеса размер платы за прохождение добровольной сертификации суммой затрат на ее проведение.

«Регистрация систем добровольной сертификации дает право на официальный статус на рынке. Необходимо двигаться в сторону большего раскрытия информации о добровольных системах сертификации, публичной отчетности об их деятельности. Это поддержит добросовестные корпоративные системы, закрепляющие действительно уникальные практики, продвигающие передовые решения на рынке», — прокомментировал принятие законопроекта руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.