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07:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Топливо пошло в рост по картам

АЗС нефтекомпаний скрыто повышают цены для корпоративных клиентов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством. Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь условия могут еще сильнее ухудшиться: клиентам обещано введение наценок — «сервисных сборов» — за пользование топливными картами. Ритейлеры и грузоперевозчики массово жалуются на рост топливных расходов, обещая заложить это в цену своих услуг, что должно повлечь и рост цен на перевозимые товары и продукты.

АЗС нефтекомпаний в условиях заморозки розничных цен на топливо, которые действуют с июня по договоренностям с правительством, ухудшают ценовые условия для корпоративных клиентов, рассказали источники «Ъ» в отрасли.

По словам собеседников «Ъ», «Газпром нефть» первой из компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам.

Как следует из письма гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг» (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам, «Газпром нефть» как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке (письмо есть у «Ъ»). Как пишет господин Чертков, бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%. Источник «Ъ», близкий к «Газпром нефти», называет эту наценку «сервисным сбором за топливную карту».

Как говорят собеседники «Ъ» на рынке, ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании, это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены. Розничные цены на заправках нефтекомпаний заморожены еще с июня.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили «Ъ», что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей.

По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, по итогам совещания в правительстве от 31 августа (тогда был введен потолок мелкооптовых цен на топливо) даны поручения по контролю за ситуацией в регионах, в том числе по обоснованности цен и по обращениям, связанным с реализацией нефтепродуктов для госнужд и юрлицам «по ценам выше указанных на стелах».

В крупных нефтекомпаниях официально «Ъ» не прокомментировали ситуацию. Источник «Ъ» в «Газпромнефть Корпоративные продажи» отмечает, что компания «осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений». По его словам, «текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона».

Другой собеседник «Ъ» отмечает, что и «Роснефть» уже отменила скидки. Еще один источник «Ъ» говорит, что ЛУКОЙЛ пока не планирует убирать скидки, но подтверждает, что условия по картам стали хуже.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов рассказал, что клиенты «Газпром нефти» получили уведомление о введении платы за сервисные услуги с 1 декабря (дату подтвердили «Ъ» и другие участники рынка, у которых есть прямые договоры с «Газпром нефтью»). «На рынке уже давно ходили слухи о внедрении наценки на стелы АЗС, — говорит он.— Нефтекомпании объясняли это необходимостью оплаты процессинговых услуг. Стоимость “поддержания и дальнейшего развития информсервисов” “Газпромнефть Корпоративные продажи” оценивает в 3,5% к цене дизтоплива, но цена за наличный расчет на АЗС остается той же. А “Роснефть” снизила скидки на дизтопливо еще в октябре». Сегодня, продолжает топ-менеджер, поддержание и развитие информсервисов происходит за счет текущих цен АЗС.

Подавляющее большинство операторов отказывают корпоративным клиентам в скидках. Это общеотраслевая тенденция, мы изучили ситуацию, но не увидели возможности для улучшения.
Олег Гребенько
замдиректора операционного управления по спецтранспорту AsstrA


Это уже создает сложности для грузоперевозчиков и ритейлеров. Источник «Ъ» в крупной компании продуктового ритейла заявил «Ъ», что условия по картам ухудшаются с весны, помимо уменьшения скидок появились затраты на сервис, введены проценты за отсрочку платежа. «Мы вынуждены искать альтернативных поставщиков», — заметил он. Сокращение или отмену скидок подтвердил «Ъ» советник по развитию ГК «Деловые линии» (крупный грузоперевозчик) Андрей Воленко. Он говорит, что «расходы на ГСМ — одна из ключевых статей в себестоимости перевозки», и отмечает также рост акцизов, числа платных автодорог, повышение тарифов «Платона» с 1 июля 2019 года.

У транспортных компаний встает вопрос либо ухода с рынка из-за низкой маржинальности, либо повышения тарифов. Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара.
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Эдуард Миронов согласен, что рост цен на топливо будет неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на конечной стоимости продуктов.

Гендиректор транспортной Globaltruck Александр Елисеев заявил «Ъ», что ряд поставщиков, с которыми работает компания, отменили скидки. Розничных потребителей это не затрагивает, уточняет он. «Мы против такого подхода, поскольку отмена скидок часто происходит неожиданно и без заблаговременного уведомления», — отметил господин Елисеев. «Транспортные компании работают по длительным контрактам с клиентами, и поменять тарифы “по щелчку”, как это делают поставщики топлива, мы, к сожалению, не можем», — заявил он. Globaltruck оперативно реагирует на изменения на рынке, уверяет глава компании: доля закупок топлива у компаний, отменивших скидки, в корзине Globaltruck с апреля по сентябрь сократилась с 75% до 15%, а в связи с возможным введением сервисного сбора Globaltruck изучает возможность полного отказа от их услуг.

Отдельные производители по-прежнему предоставляют скидки, хоть и небольшие, поясняет Александр Елисеев, их доля в общем количестве используемых заправок стала составлять 45−70%.

Этот скрытый рост идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. «Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам — это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке, — подтверждает Михаил Турукалов из “Аналитики товарных рынков”.— Раньше цены на товар по картам были на 3−7% ниже цен на стеле АЗС в зависимости от объема выборки клиента». По его словам, дороже платить за горючее придется в первую очередь тем корпоративным клиентам, для которых топливные карты — это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.

Дмитрий Козлов, Никита Щуренков, Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина, Дмитрий Шестоперов

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АЗС, завышающие цены, ждут внеплановые проверки
Во время загрузки произошла ошибка.
6 ноября© Ньюстюб
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