ФАС исключила рост цен на жизненно важные лекарства из-за маркировки

Источник: Reuters

Из разъяснения ФАС следует, что стоимость маркировки в 50 коп. укладывается в размер ежегодного повышения цен на ЖНВЛП на уровень инфляции. Это пояснение служба дала Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), который будет генерировать маркировочные коды и создаст национальную систему маркировки и прослеживания товаров. Эта компания на 50% принадлежит структурам Алишера Усманова, еще по 25% — у «Ростеха» и «Элвис+групп» Александра Галицкого.

В ЦРПТ также не увидели предпосылок для роста цен на лекарства. В компании подчеркнули, что оператор за свой счет предоставит всем российским фармпроизводителям специальное оборудование для работы с криптографией, которое контролирует получение пациентом лекарства.

Также ЦРПТ предлагает бесплатно маркировать и прослеживать лекарства из категории ЖНВЛП стоимостью до 20 руб. В июле пять крупнейших фармацевтических ассоциаций призвали вице-премьера Татьяну Голикову и спикера Госдумы Вячеслава Володина отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств из-за риска значительного повышения цен.