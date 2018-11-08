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10:10 (мск), источник: Ведомости

ФАС исключила рост цен на жизненно важные лекарства из-за маркировки

Требование к фармпроизводителям по обязательной маркировке лекарств, которая обходится в 50 коп. за упаковку, не приведет к подорожанию жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, пишет РБК со ссылкой на копию письма замруководителя ФАС Рачика Петросяна.

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Источник: Reuters

Из разъяснения ФАС следует, что стоимость маркировки в 50 коп. укладывается в размер ежегодного повышения цен на ЖНВЛП на уровень инфляции. Это пояснение служба дала Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), который будет генерировать маркировочные коды и создаст национальную систему маркировки и прослеживания товаров. Эта компания на 50% принадлежит структурам Алишера Усманова, еще по 25% — у «Ростеха» и «Элвис+групп» Александра Галицкого.

В ЦРПТ также не увидели предпосылок для роста цен на лекарства. В компании подчеркнули, что оператор за свой счет предоставит всем российским фармпроизводителям специальное оборудование для работы с криптографией, которое контролирует получение пациентом лекарства.

Также ЦРПТ предлагает бесплатно маркировать и прослеживать лекарства из категории ЖНВЛП стоимостью до 20 руб. В июле пять крупнейших фармацевтических ассоциаций призвали вице-премьера Татьяну Голикову и спикера Госдумы Вячеслава Володина отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств из-за риска значительного повышения цен.

Заместитель гендиректора фармацевтической компании STADA CIS Иван Глушков пояснил изданию, что расходы на маркировку не скажутся на ценах ЖНВЛП из-за строгого контроля со стороны государства. При этом производители попытаются компенсировать затраты за счет лекарств, цены на которые не регулируются государством. В 2017 г. их доля на рынке, по оценкам RNC Pharma составляла 46,4%.

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