Польша подписала с США контракт на поставки СПГ в течение 24 лет

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Польша подписала с США очередной контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно в четверг на церемонии в польской энергетической компании PGNiG (ПГНиГ).

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Долгосрочное соглашение заключено с компанией Cheniere Marketing International. Оно предусматривает получение Польшей в 2019—2022 годах около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, а затем, в 2023—2042 годах около 39 млрд куб м. газа после регазификации за весь период, что означает поставки в объеме около 1,95 млрд куб. м газа в год.

Общий объем поставок — 29,5 млн т СПГ. «С 2023 года ПГНиГ будет приобретать около 1,45 млн т СПГ в год», — информировала польская компания. Поставки будут осуществляться по формуле delivery ex-ship, что означает поставки СПГ на терминал в Свиноуйсьце за счет продавца.