Австралийка Робин Денем заменила Маска на посту председателя совета директоров Tesla

Источник: AP 2018

Денем вступит в должность немедленно и в течение шести месяцев оставит пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra, говорится в сообщении Tesla.

До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

В совете директоров Tesla австралийка работает с августа 2014 года.

Маск оставил пост председателя совета директоров созданной им компании по соглашению с SEC. Комиссия согласилась снять с него обвинения во введении инвесторов в заблуждение своими сообщениями в твиттере о намерении выкупить акции компании в при условии ухода с этой должности и выплаты штрафа в $20 млн.