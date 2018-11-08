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11:49 (мск), источник: Интерфакс

Австралийка Робин Денем заменила Маска на посту председателя совета директоров Tesla

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Американский производитель электромобилей Tesla объявил о назначении новым председателем совета директоров австралийки Робин Денем взамен ушедшего в отставку по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) основателя компании Илона Маска.

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Источник: AP 2018

Денем вступит в должность немедленно и в течение шести месяцев оставит пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra, говорится в сообщении Tesla.

До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

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В совете директоров Tesla австралийка работает с августа 2014 года.

Маск оставил пост председателя совета директоров созданной им компании по соглашению с SEC. Комиссия согласилась снять с него обвинения во введении инвесторов в заблуждение своими сообщениями в твиттере о намерении выкупить акции компании в при условии ухода с этой должности и выплаты штрафа в $20 млн.

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