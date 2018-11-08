Летают ли в России Boeing 737 Max?
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что у лайнеров Boeing 737 Max могут быть проблемы с датчиками.
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что у лайнеров Boeing 737 Max могут быть проблемы с датчиками.
У лайнеров Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с датчиками, которые могут привести к авиакатастрофе. В частности,
29 октября 2018 года Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На его борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому. Самолет эксплуатировался с августа этого года.
Всего на сегодняшний день в мире летают 246 Boeing 737 Max. Первый был поставлен заказчику в мае 2017 года. В России есть два таких лайнера, их эксплуатирует авиакомпания S7. Речь идет о следующих лайнерах:
Boeing 737 MAX представляет собой четвертое поколение самолетов Boeing 737. Это семейство имеет более мощные и крупные двигатели CFM International LEAP-1B, благодаря которым удалось сократить расход топлива на 14% по сравнению с современными узкофюзеляжными лайнерами. Также благодаря внедрению малошумных двигателей в салоне воздушного судна гораздо тише. Кроме этого, у Boeing 737 MAX сокращены выбросы CO2 на 286 000 тонн, а уровень эмиссии оксидов азота NOx на 50% превосходят требования стандарта CAEP/6 ИКАО.
Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров — 8 в
Лайнер оборудован новыми законцовками крыла — винглетами Advanced Technology, которые сокращают сопротивление и способствуют улучшению эксплуатационных характеристик, в частности, позволяя выполнять полеты на большие расстояния.
Boeing 737 MAX оборудован увеличенными вместительными багажными полками, где пассажиры могут разместить ручную кладь. В его салоне также есть кнопки контроля индивидуального освещения и динамики, с улучшенным качеством звука.