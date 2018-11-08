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11:53 (мск), источник: Аргументы и факты

Летают ли в России Boeing 737 Max?

​В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что у лайнеров Boeing 737 Max могут быть проблемы с датчиками.

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Источник: РИА "Новости"

У лайнеров Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с датчиками, которые могут привести к авиакатастрофе. В частности, из-за ошибочных показателей системы контроля полета лайнеры могут самостоятельно уйти в крутое пике. Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

Ненадежность датчиков не единственная проблема этих воздушных судов. Ранее корпорация Boeing сообщала, что горизонтальные стабилизаторы самолета при технических сбоях могут наклонять нос лайнера вниз, что может усложнить управление.

29 октября 2018 года Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На его борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому. Самолет эксплуатировался с августа этого года.

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Летают ли такие самолеты в России?

Всего на сегодняшний день в мире летают 246 Boeing 737 Max. Первый был поставлен заказчику в мае 2017 года. В России есть два таких лайнера, их эксплуатирует авиакомпания S7. Речь идет о следующих лайнерах: VQ-BGV (MSN 44297) и VQ-BGW (MSN 43302). До 2020 года авиакомпания планирует получить еще десять самолетов этого типа. В России Boeing 737 Max поступили в парк авиакомпании «Глобус», которая выполняет полеты под брендом S7 Airlines, напрямую с завода производителя в Сиэтле на условиях аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation. На Boeing 737 MAX выполняются рейсы из Новосибирска в Москву и Читу.

Что представляет собой Boeing 737 MAX?

Boeing 737 MAX представляет собой четвертое поколение самолетов Boeing 737. Это семейство имеет более мощные и крупные двигатели CFM International LEAP-1B, благодаря которым удалось сократить расход топлива на 14% по сравнению с современными узкофюзеляжными лайнерами. Также благодаря внедрению малошумных двигателей в салоне воздушного судна гораздо тише. Кроме этого, у Boeing 737 MAX сокращены выбросы CO2 на 286 000 тонн, а уровень эмиссии оксидов азота NOx на 50% превосходят требования стандарта CAEP/6 ИКАО.

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Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 168 в эконом-классе. В салоне Boeing 737 MAX установлены современные кресла со специальными держателями для мобильных устройств. Также есть подставка на уровне глаз, которая позволяет закрепить планшет или смартфон на спинке впередистоящего кресла. Кроме того, кресла оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета.

Лайнер оборудован новыми законцовками крыла — винглетами Advanced Technology, которые сокращают сопротивление и способствуют улучшению эксплуатационных характеристик, в частности, позволяя выполнять полеты на большие расстояния.

Boeing 737 MAX оборудован увеличенными вместительными багажными полками, где пассажиры могут разместить ручную кладь. В его салоне также есть кнопки контроля индивидуального освещения и динамики, с улучшенным качеством звука.

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