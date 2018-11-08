Набиуллина призвала не бояться небольшого повышения ставки

Источник: РИА "Новости"

По оценке Набиуллиной, Россия живет в условиях «серьезного внешнего давления», а задача ЦБ — не дать этому давлению мешать экономическому развитию страны. «В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов ДКП (денежно-кредитной политики), как некоторое повышение ключевой ставки. Оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создает условия для смягчения ДКП, по нашим оценкам, в конце 2019−2020 годах. Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — заявила Набиуллина в Госдуме (цитата по ТАСС).

Новость Эпоха дешевеющих кредитов закончилась

В конце октября совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после неожиданного повышения ее в сентябре на 0,25 п. п.

Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, но инфляционные риски, особенно краткосрочные, остаются повышенными, указал ЦБ. К концу года он прогнозирует инфляцию в 3,8−4,2%, по итогам 2019 г. — 5−5,5%, в 2020 г. — 4%. Рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из развивающихся стран и геополитические факторы могут усилить волатильность и повлиять на курс рубля и инфляцию, писал регулятор.