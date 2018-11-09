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12:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Проданная недвижимость не уйдет от налога

Борьба с отмывом поможет выявить неплательщиков НДФЛ.

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Источник: AP 2018

Поправки к антиотмывочному закону заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас нередко владельцы квартир при продаже предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ. Согласно проекту риэлторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами. Информационный обмен между финразведкой и ФНС позволит налоговикам оперативно получать эти данные, выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги.

8 ноября в Госдуму был внесен проект с поправками к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усовершенствуют «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом». В частности, проект уточняет полномочия участников различных сделок — кто и что именно должен сообщать в Росфинмониторинг о подлежащих обязательному контролю операциях. Наиболее значимыми эксперты называют поправки, касающиеся информирования финразведки о сделках с недвижимостью.

Проект снимает с кредитных организаций обязанность информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимое имущество на сумму более 3 млн руб. О подобных сделках его будут информировать компании, оказывающие посреднические и консультационные услуги, например риэлторы. Банки же будут сообщать в финразведку об операциях с денежными средствами от 3 млн руб., которые напрямую связаны с этими сделками. В частности, обязательному контролю будут подлежать зачисление и снятие средств с банковских счетов, выполнение платежа в наличной форме. Сейчас риэлторы и банки информируют финразведку лишь о суммах сделок, не раскрывая подробностей движения средств до и после сделки.

Таким образом, благодаря поправкам к законодательству у Росфинмониторинга в единой базе будут собраны данные о сумме сделки и об операциях по получению или выплате средств в связи с этой сделкой.

И эта информация может попасть к налоговикам. В марте этого года ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Учитывая уровень автоматизации ФНС, выявлять подобные расхождения налоговики смогут в автоматическом режиме», — считает управляющий партнер АКФ «Ком-Юнити» Павел Самсонов. Собеседник в Росфинмониторинге подтвердил «Ъ», что новый порядок информирования о сделках с недвижимостью сможет выявить реальную цену сделок. В рамках нынешних форматов взаимодействия с налоговой службой данная информация будет передаваться налоговым органам лишь в случаях связи с легализацией доходов.

Для кредитных организаций внесенные поправки — несомненное благо. «Банки не будут сообщать о сделках, которые не проходят в банке, но о которых банку известно», — отмечает замглавы НСФР Александр Наумов. По словам сопредседателя комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков Алексея Тимошкина, если на сегодняшний день информирование о подобных операциях происходит в ручном режиме, то о банковских операциях из проекта кредитные организации смогут сообщать в Росфинмониторинг в автоматическом режиме.

Однако многим российским гражданам теперь не удастся сэкономить на налогах.

По словам партнера Taxology Алексея Артюха, сейчас продавцы скрывают реальную цену сделки с недвижимостью в случае владения ею не более трех-пяти лет. «При более длительном владении с продажи НДФЛ не платится, если же недвижимость находится в собственности недолго, то не облагается налогом лишь доход в сумме до 1 млн руб.», — пояснил он. По словам управляющего партнера риэлторской компании «Метриум» Марии Литинецкой, доля собственников жилья, пытающихся снизить стоимость по договору, достигает 60% в общем объеме сделок. Выявить уклоняющегося от уплаты налогов продавца часто может «помочь» покупатель квартиры, отмечают эксперты. «Например, покупатель подает декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного вычета по покупке жилья, и у ИФНС появляется основание для проведения встречной проверки у продавца, — поясняет Алексей Артюх.— При наличии же данных из Росфинмониторинга доказать факт сокрытия налогооблагаемой базы будет несложно».

По словам Павла Самсонова, складывающаяся в этом году судебная практика по поводу реальной цены сделки при иной сумме в договоре купли-продажи недвижимости будет на стороне налоговиков. «Так, Верховный суд указал, что при отличии цены сделки в договоре от реальной договор считается заключенным на ту сумму, которая была реально уплачена за недвижимость», — отметил он.

В ФНС «Ъ» сообщили, что налоговые органы при контрольной работе учитывают всю информацию, в том числе поступающую из внешних источников, с целью определения на ее основе зон налоговых рисков. Соглашение о взаимодействии с Росфинмониторингом ФНС заключило в 2015 году.

Вероника Горячева

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