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17:07 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Саудовская Аравия изучит вопрос о роспуске ОПЕК на фоне дружбы с Россией

ТАСС, 8 ноября. Власти Саудовской Аравии заказали исследование, в котором будет рассмотрен сценарий распада ОПЕК, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу Исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Семински.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, исследование этого вопроса будет происходить как раз на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого — наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Однако, по словам Семински, законопроект не имеет к этому отношения.

Другие источники издания отмечают, что саудовские власти пока всерьез не рассматривают вопрос о роспуске ОПЕК, в котором королевство доминирует на протяжении почти 60 лет. Реальным поводом для изучения такого вопроса являются опасения, что спрос на нефть может упасть настолько, что картель перестанет играть прежнюю роль на рынке. До сих пор члены ОПЕК позиционировали организацию как важнейший рыночный институт для регулирования рынка нефти.

«В королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно… Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать», — сказал изданию источник в Эр-Рияде.
Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Несмотря на то что вопрос о роспуске ОПЕК пока всерьез не обсуждается, в Эр-Рияде уже подвергают сомнению целесообразность долгосрочного существования картеля на фоне того, что Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем оказывать достаточное влияние на рынок, продолжил собеседник издания.

Последние два года сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией доказали, что их сотрудничество позволяет управлять ценами на рынке, заключает The Wall Street Journal. Москва и Эр-Рияд — ключевые участники договоренности об ограничении добычи нефти, широко известное как соглашение ОПЕК+, в котором участвуют не только страны картеля, но и не входящие в него экспортеры. Сделка работает с января 2017 года, что позволило поднять цены на нефть с уровня $40−45 за баррель до текущего. После 2018 года страны планируют заключить бессрочное соглашение, в рамках которого они смогут как повышать, так и сокращать добычу.

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