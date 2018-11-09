Крым воссоединился с санкциями

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В четверг вечером Минфин США, как и ожидалось, объявил о расширении антироссийских санкций. В новом варианте SDN-списка оказались КрымТЭЦ и ряд санаторно-курортных объектов Крыма, а также ООО «Южный проект», дочерняя структура банка «Россия», владеющая заводом игристых вин «Новый Свет». Как отмечают эксперты, учитывая в целом «санкционный» характер полуострова, принципиально ничего для этих компаний не изменилось, но привлечение западных инвестиций в конкретные проекты теперь фактически невозможно.

Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц. SDN-list, в который 8 ноября Минфин США внес новый физических и юридических лиц, — это наиболее жесткие санкции, своего рода черный список, с фигурантами которого американским гражданам и компаниям запрещено вести какие-либо дела. В частности, речь идет о запрете инвестиций, совместной коммерческой деятельности, взаимной торговли и т. д. Также Штаты способны блокировать долларовые расчеты с лицами из черного списка.

Крым сам по себе и так является «санкционным полуостровом», контакты с которым западным юрлицам резко ограничены.

В качестве примера можно привести проблемы со строительством крупной тепловой генерации в Крыму и Севастополе, которую ведет входящее в «Ростех» ООО «ВО “Технопромэкспорт”». Действующие санкционные запреты на инвестиции в ТЭК полуострова блокировали возможность поставки туда западного энергоборудования (ключевым являлись газовые турбины Siemens, которые в итоге были перенаправлены в Крым через схему перепродажи между компаниями госкорпорации). Это задержало реализацию проектов Балаклавской и Таврической ТЭС на 940 МВт, их ввод должен произойти в итоге лишь в конце 2018 года.

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Теперь список подсанкционной энергетики полуострова пополнило и АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), которое владеет небольшими старыми ТЭЦ, котельными и теплосетями в Саках, Симферополе и Керчи (общая мощность — 143,4 МВт по электроэнергии). Контрольный пакет (62,8% акций) КрымТЭЦ принадлежит Петру Нидзельскому (согласно «Картотеке. Ру», через кипрскую «Гейзермилл Венчерз Лтд»), остальные акции — Республике Крым. Компания — важный источник энергоснабжения Крыма наряду с ТЭС «Технопромэкспорта», мобильными ГТЭС и энергомостом с Тамани. КрымТЭЦ намеревалась вести обширные инвестиции в новые мощности: компания расширяла Сакскую ТЭЦ на 120 МВт на отечественном оборудовании (пуски прошли в июле) и говорила о возможных инвестициях в свою Камыш-Бурунскую ТЭЦ в Керчи и новую генерацию в Феодосии. На 2018 год КрымТЭЦ планировала 423 млн руб. инвестиций, говорил «Ъ» в интервью 23 марта гендиректор компании Тарас Целый. В компании отказались от оперативных комментариев по новым санкциям.

Минэнерго «Ъ» заявили: «Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей Крымского полуострова и работу Крым ТЭЦ на территории Российской Федерации. Модернизация и расширение одного из объектов КрымТЭЦ — Сакской ТЭЦ — проводится с использованием российского оборудования».