Крым воссоединился с санкциями
Расширение
Расширение
В четверг вечером Минфин США, как и ожидалось, объявил о расширении антироссийских санкций. В новом варианте
Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц.
В качестве примера можно привести проблемы со строительством крупной тепловой генерации в Крыму и Севастополе, которую ведет входящее в «Ростех» ООО «ВО “Технопромэкспорт”». Действующие санкционные запреты на инвестиции в ТЭК полуострова блокировали возможность поставки туда западного энергоборудования (ключевым являлись газовые турбины Siemens, которые в итоге были перенаправлены в Крым через схему перепродажи между компаниями госкорпорации). Это задержало реализацию проектов Балаклавской и Таврической ТЭС на 940 МВт, их ввод должен произойти в итоге лишь в конце 2018 года.
Теперь список подсанкционной энергетики полуострова пополнило и АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), которое владеет небольшими старыми ТЭЦ, котельными и теплосетями в Саках, Симферополе и Керчи (общая мощность — 143,4 МВт по электроэнергии). Контрольный пакет (62,8% акций) КрымТЭЦ принадлежит Петру Нидзельскому (согласно «Картотеке. Ру», через кипрскую «Гейзермилл Венчерз Лтд»), остальные акции — Республике Крым. Компания — важный источник энергоснабжения Крыма наряду с ТЭС «Технопромэкспорта», мобильными ГТЭС и энергомостом с Тамани. КрымТЭЦ намеревалась вести обширные инвестиции в новые мощности: компания расширяла Сакскую ТЭЦ на 120 МВт на отечественном оборудовании (пуски прошли в июле) и говорила о возможных инвестициях в свою
В новом санкционном списке США оказались также крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор»,
Подпавший под санкции ООО «Южный проект» — структура банка «Россия». В конце прошлого года «Южный проект» приобрел 100% акций крымского АО «Завод шампанских вин “Новый Свет”» за 1,5 млрд руб. Сам банк «Россия», а также его крупнейший акционер Юрий Ковальчук находятся под американскими и европейскими санкциями с 2014 года, таким образом, данное расширение санкционного списка можно считать техническим.
Старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин в целом называет текущее расширение списка США «техническим» и «рутинным», отмечая, что оно не будет иметь для экономики России существенных последствий. «Но для самих этих компаний попадание в списки, конечно, является серьезной неприятностью. Для них может возникнуть ряд препятствий — например, получением кредитов и заключением сделок, вплоть до проблем с программным обеспечением, которое они не смогут использовать».
Татьяна Дятел, Владимир Дзагуто, Александра Мерцалова, Олег Трутнев