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11:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Крым воссоединился с санкциями

Расширение SDN-списка получилось санаторно-энергетическим.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг вечером Минфин США, как и ожидалось, объявил о расширении антироссийских санкций. В новом варианте SDN-списка оказались КрымТЭЦ и ряд санаторно-курортных объектов Крыма, а также ООО «Южный проект», дочерняя структура банка «Россия», владеющая заводом игристых вин «Новый Свет». Как отмечают эксперты, учитывая в целом «санкционный» характер полуострова, принципиально ничего для этих компаний не изменилось, но привлечение западных инвестиций в конкретные проекты теперь фактически невозможно.

Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц. SDN-list, в который 8 ноября Минфин США внес новый физических и юридических лиц, — это наиболее жесткие санкции, своего рода черный список, с фигурантами которого американским гражданам и компаниям запрещено вести какие-либо дела. В частности, речь идет о запрете инвестиций, совместной коммерческой деятельности, взаимной торговли и т. д. Также Штаты способны блокировать долларовые расчеты с лицами из черного списка.

Крым сам по себе и так является «санкционным полуостровом», контакты с которым западным юрлицам резко ограничены.

В качестве примера можно привести проблемы со строительством крупной тепловой генерации в Крыму и Севастополе, которую ведет входящее в «Ростех» ООО «ВО “Технопромэкспорт”». Действующие санкционные запреты на инвестиции в ТЭК полуострова блокировали возможность поставки туда западного энергоборудования (ключевым являлись газовые турбины Siemens, которые в итоге были перенаправлены в Крым через схему перепродажи между компаниями госкорпорации). Это задержало реализацию проектов Балаклавской и Таврической ТЭС на 940 МВт, их ввод должен произойти в итоге лишь в конце 2018 года.

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Теперь список подсанкционной энергетики полуострова пополнило и АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), которое владеет небольшими старыми ТЭЦ, котельными и теплосетями в Саках, Симферополе и Керчи (общая мощность — 143,4 МВт по электроэнергии). Контрольный пакет (62,8% акций) КрымТЭЦ принадлежит Петру Нидзельскому (согласно «Картотеке. Ру», через кипрскую «Гейзермилл Венчерз Лтд»), остальные акции — Республике Крым. Компания — важный источник энергоснабжения Крыма наряду с ТЭС «Технопромэкспорта», мобильными ГТЭС и энергомостом с Тамани. КрымТЭЦ намеревалась вести обширные инвестиции в новые мощности: компания расширяла Сакскую ТЭЦ на 120 МВт на отечественном оборудовании (пуски прошли в июле) и говорила о возможных инвестициях в свою Камыш-Бурунскую ТЭЦ в Керчи и новую генерацию в Феодосии. На 2018 год КрымТЭЦ планировала 423 млн руб. инвестиций, говорил «Ъ» в интервью 23 марта гендиректор компании Тарас Целый. В компании отказались от оперативных комментариев по новым санкциям.

В Минэнерго «Ъ» заявили: «Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей Крымского полуострова и работу Крым ТЭЦ на территории Российской Федерации. Модернизация и расширение одного из объектов КрымТЭЦ — Сакской ТЭЦ — проводится с использованием российского оборудования».

В новом санкционном списке США оказались также крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & СПА». Все попавшие в список гостиничные объекты располагаются в Крыму. Самый крупный из них — ялтинский Mriya Resort & SPA (408 номеров) контролируется Сбербанком и считается одним из самых дорогих отелей полуострова. Санатории «Ай-Петри» (385 номеров), «Дюльбер» (241 номер) и «Мисхор» (576 номеров) контролируются Минимуществом Крыма.

Подпавший под санкции ООО «Южный проект» — структура банка «Россия». В конце прошлого года «Южный проект» приобрел 100% акций крымского АО «Завод шампанских вин “Новый Свет”» за 1,5 млрд руб. Сам банк «Россия», а также его крупнейший акционер Юрий Ковальчук находятся под американскими и европейскими санкциями с 2014 года, таким образом, данное расширение санкционного списка можно считать техническим.

Старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин в целом называет текущее расширение списка США «техническим» и «рутинным», отмечая, что оно не будет иметь для экономики России существенных последствий. «Но для самих этих компаний попадание в списки, конечно, является серьезной неприятностью. Для них может возникнуть ряд препятствий — например, получением кредитов и заключением сделок, вплоть до проблем с программным обеспечением, которое они не смогут использовать».

Татьяна Дятел, Владимир Дзагуто, Александра Мерцалова, Олег Трутнев

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