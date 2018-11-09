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02:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Новостройки раскупают как перед кризисом

Продажи жилья растут из-за опасений подорожания кредитов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Нынешняя осень для девелоперов жилья в Москве и Подмосковье оказалась даже лучше прошлогодней, когда покупатели активизировались на фоне падения ставок по ипотеке. Но в этом году продажи растут из-за опасений роста ставок по жилищным кредитам, так что оживление продлится недолго. Участники рынка прогнозируют, что к началу следующего года начнется спад продаж, который достигнет 20%. Такое падение было в начале текущего кризиса.

По данным ЦИАНа, в октябре текущего года в столичном регионе (объединяет рынки Москвы и Московской области) зарегистрирован рекордный объем продаж — 13,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). По сравнению с сентябрем этого года рост составил 23,8%. Год к году результаты тоже оптимистичны: по сравнению с октябрем прошлого года продажи выросли на 10%. Показатели улучшают продажи в только что стартовавших проектах, которые выигрывают конкуренцию за счет низких цен, указывает руководитель аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов. «На всех субрынках региона — в старых границах Москвы, Новой Москве и Подмосковье — увеличилась доля продаж на этапе котлована на 7−10 процентных пунктов», — объясняет эксперт, подчеркивая, что доля продаж в домах на высокой стадии строительства (монтаж верхних этажей, отделка) стала на пять процентных пунктов меньше.

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Между тем, по словам господина Попова, тенденция роста продажи квартир в новостройках идет на спад. В августе нынешнего года по сравнению с августом прошлого года продажи выросли на 18%, в сентябре — на 17%, в октябре — всего на 10%. «Сокращается влияние высокой базы прошлой осени, которую определили умеренные показатели первой половины 2017 года», — говорит господин Попов. На осень прошлого года пришелся пик снижения ставок по ипотечным кредитам, они упали ниже психологической отметки в 10% — это спровоцировало активность покупателей. При этом в первой половине 2017 года выдающихся результатов по зарегистрированным ДДУ зафиксировано не было.

Сейчас противоположная ситуация: покупатели хотят купить жилье до того, как ставки по ипотеке вырастут, указывают участники рынка. Первая волна повышений прошла в начале осени, когда кредиты подорожали на 0,4−1 процентный пункт. По итогам прошедшего октября в Москве с привлечением ипотеки заключено 52% сделок, в Новой Москве — 59%, в Подмосковье — 64%.

«Повышение стоимости ипотеки рано или поздно окажет негативное влияние на показатели продаж», — констатирует управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая, отмечая, что трудно предсказать, когда это произойдет.

По ее словам, резкого торможения продаж ждать не стоит, так как текущий уровень ставок все еще на 2−2,5 процентного пункта ниже среднего исторического уровня в 12,4%.


Управляющий партнер компании «ВекторСтройфинанс» Андрей Колочинский сохраняет оптимизм по прогнозу продаж до конца этого года. «В будущем году цены вырастут из-за вступления в силу нового механизма продажи жилья через эскроу-счета. Кроме того, покупатели перестанут ждать, что ипотека подешевеет. Эти два фактора будут поддерживать рынок в первой половине года», — рассчитывает господин Колочинский. «К лету тревожные ожидания покупателей уже будут реализованы, трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация», — отмечает он.

Мария Литинецкая ждет первых признаков падения активности покупателей на рынке жилья после новогодних каникул.

«Сбережения будут истощены, вырастет НДС. Но главный фактор риска — возможный скачок курсов валют из-за новых санкций», — перечисляет она.

По словам госпожи Литинецкий, если события будут развиваться по этому сценарию, то у Центробанка появятся основания для быстрого повышения ключевой ставки, от которой зависят ставки по ипотеке. «Тогда спрос на жилье может обрушиться, как это было в начале 2015 года», — предупреждает эксперт. Тогда в первом квартале продажи упали на 20%.

Екатерина Геращенко

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