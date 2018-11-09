Reuters: российские нефтяники хотят изменить экспортные контракты для защиты от санкций

Источник: Reuters

В частности, «Сургутнефтегаз» просит покупателей взять на себя ответственность за финансовые потери, которые компания может понести в случае наступления санкций, сообщили источники Reuters.

«Покупатели должны найти способ оплатить поставленный товар, либо вернуть его, либо платить штраф, такой же, как и в случае, когда покупатель не платит по другим причинам», — прокомментировал условия «Сургутнефтегаза» собеседник в торговой компании.

Ранее СМИ сообщали, что «Сургутнефтегаз» потребовал от покупателей согласовать возможность оплаты товаров в евро.

«Газпром нефть» также попросила покупателей пересмотреть контракты в части использования иностранной валюты и ответственности покупателей за задержку или отказ от платежа в связи с санкциями, пишет Reuters.

«Сургутнефтегаз» не ответил на запрос Reuters, «Газпром нефть» отказалась от комментариев агентству.