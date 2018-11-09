Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причину группового изнасилования дознавателя назвали насильники
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Умер игравший в «Ералаше» Николай Румянцев
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
Хоккей в Канаде: российские юниоры превзошли молодежь
СМИ: «Рома» заинтересована в приобретении полузащитника ЦСКА
Иностранец после жизни в Петербурге: «Этот город как деревня»:
2 привычки убивают клетки мозга, создающие память
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
15:55 (мск), источник: Газета.Ру

Работа лечит: почему россияне не берут больничный

Три четверти россиян не берут больничный из-за угрозы потери денег и работы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Более 75% россиян не оформляют официальный больничный лист. Люди боятся потерять работу и остаться без средств на жизнь и на уплату кредитов. Вместо этого они берут отпуск за свой счет или ходят на работу больными.

Доля сотрудников компаний, которые предпочитают «официально» заболеть и не выходить на работу не достигает даже 10%.

«Только 8% россиян всегда болеют дома. 77% не берут “больничные” и ходят больными на работу», — говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Данные Фонда социального страхования говорят о том, что с каждым годом россияне все меньше берут больничные. Так, если в 2016 году речь шла о почти 40,5 млн больничных листов, то в 2017 году было выдано уже около 40 млн листов нетрудоспособности, оформленных в бумажном и электронном виде.

Как рассказали «Газете.Ru» в ФСС, за 9 месяцев 2018 года было выдано в общей сложности всего 30,3 млн больничных.

Читайте также
Диспансеризация за зарплату

По состоянию на 8 ноября на территории РФ сформировано менее 3,7 млн листов нетрудоспособности в электронном виде.

«Каждый год все меньше и меньше граждан обращаются за получением больничных. Анализируя отчеты Фонда социального страхования, мы отмечаем, что тенденция ежегодно прогрессирует. Почему так происходит? Потому, что болеть сегодня дорого, — констатировал председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

Первые три дня временной нетрудоспособности работника, например, в случае травмы, оплачиваются за счет средств работодателя, остальные за счет ФСС.

Новость
Большинство россиян не следят за своим здоровьем

Страхователь назначает пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 календарных дней со дня обращения за его получением.

«Естественно ФСС выплачивает средства не в полном объеме, в котором человек их зарабатывает», — добавил Нилов.

Согласно законодательству, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, которые предшествовали году, когда сотрудник взял больничный. В случаях, когда у человека отсутствует заработок за это время или он был ниже минимального размера оплаты труда, за средний заработок принимается размер «минималки» по России, установленный на тот период, когда был взят больничный.

Минимальный размер оплаты труда в России в этом году менялся дважды. С 1 января 2018 года он был повышен до 9,4 тысячи рублей, а с 1 мая — до 11,1 тысячи рублей. Если в первом случае средний дневной заработок из МРОТ по страховым случаям составлял 311,97 рублей, то с мая вырос до 367 рублей, говорится в материалах на сайте Фона социального страхования ФСС.

Читайте также
Исследование ВШЭ показало рост бесправия на рынке труда

К тому же выплаты облагаются подоходным налогом в размере 13%.

В ходе опроса Rabota.ru выяснилось, что из шести тысяч участников по всей стране, только 7% похвалились возможностью договориться с начальством, чтобы работать из дома.

«В 8% случаев наши соотечественники говорят о том, что не болеют, занимаются спортом, пьют витамины, отпрашиваются на 1−2 дня за счет отпуска или меняются сменами с напарниками», — добавляется в исследовании.

Среди наиболее часто встречающихся причин, почему россияне не берут больничные, называют страх потерять работу.

Новость
Чем россиянам грозит запрет американских лекарств

«Прошлую неделю отболела, сегодня уволили», — цитирует Rabota.ru одного из респондентов.

В исследовании также приводятся другие дословные цитаты опрошенных.

«Если больничный оплачивается по окладу, а не согласно законодательству, то больничный беру, чтобы не заражать никого. Если больничный оплачивается в рамках законодательства, то хожу больной или беру минимум дней в счет отпуска», — сказал один из респондентов.

Также среди ответов были названы кредиты, как причина невозможности оформить больничный. Некоторые сетовали на начальство, комментируя, что «нам никто не даст больничный», другие отвечали, что могут взять, но предпочитают попросить отпуск за свой счет, так как это намного выгоднее листа нетрудоспособности.

Сегодня часть работающих россиян открыто говорят о том, что гораздо выгоднее по деньгам взять отпуск за свой счет, чем оформить больничный лист. Среди причин называют низкую оплату таких «выходных» по болезни, отсутствием замены, а также самое важное — большую потерю в зарплате.

Новость
Правительство решило поставить эксперимент над пациентами

Если такая тенденция будет устойчивой, то вместо повышения продолжительности жизни людей, можно получить обратное — более раннюю смерть, если человек не будет лечиться, чтобы восстановить здоровье, предупреждает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу до 2024 года обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

С 1 января 2019 года граждане России получили дополнительный выходной на прохождение диспансеризации. Осенью были одобрены изменения, что работники могут взять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем. Людям предпенсионного возраста и работающим пенсионерам каждый год будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации.

Электронные больничные: почему система дает сбой
Во время загрузки произошла ошибка.
19 октября© Ньюстюб
 В России признали бесполезность ядерной «Мертвой руки»
В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания
Канцлер Австрии ждет объяснений Путина из-за шпионского скандала
Путину подарили завязанный в узел гвоздь
Одна собака пыталась похитить другую и стала звездой соцсетей
Раскрыта средняя сумма взятки в России
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Мамаев остался без общения с Кокориным
В России появится новая профессия
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду
Москвичам пообещали десять новых станций метро
Готовим дачный дом к зиме: 8 советов
Горячие темы на «Детях»
Светская жизнь - 16 344
Веселые картинки 252
Victoria's Secret Fashion Show 2018 185
Медикаментозный аборт в 16 лет 147
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь