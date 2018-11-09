Работа лечит: почему россияне не берут больничный

Источник: РИА "Новости"

Более 75% россиян не оформляют официальный больничный лист. Люди боятся потерять работу и остаться без средств на жизнь и на уплату кредитов. Вместо этого они берут отпуск за свой счет или ходят на работу больными.

Доля сотрудников компаний, которые предпочитают «официально» заболеть и не выходить на работу не достигает даже 10%.

«Только 8% россиян всегда болеют дома. 77% не берут “больничные” и ходят больными на работу», — говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Данные Фонда социального страхования говорят о том, что с каждым годом россияне все меньше берут больничные. Так, если в 2016 году речь шла о почти 40,5 млн больничных листов, то в 2017 году было выдано уже около 40 млн листов нетрудоспособности, оформленных в бумажном и электронном виде.

Как рассказали «Газете.Ru» в ФСС, за 9 месяцев 2018 года было выдано в общей сложности всего 30,3 млн больничных.

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По состоянию на 8 ноября на территории РФ сформировано менее 3,7 млн листов нетрудоспособности в электронном виде.

«Каждый год все меньше и меньше граждан обращаются за получением больничных. Анализируя отчеты Фонда социального страхования, мы отмечаем, что тенденция ежегодно прогрессирует. Почему так происходит? Потому, что болеть сегодня дорого, — констатировал председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

Первые три дня временной нетрудоспособности работника, например, в случае травмы, оплачиваются за счет средств работодателя, остальные за счет ФСС.

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Страхователь назначает пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 календарных дней со дня обращения за его получением.

«Естественно ФСС выплачивает средства не в полном объеме, в котором человек их зарабатывает», — добавил Нилов.

Согласно законодательству, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, которые предшествовали году, когда сотрудник взял больничный. В случаях, когда у человека отсутствует заработок за это время или он был ниже минимального размера оплаты труда, за средний заработок принимается размер «минималки» по России, установленный на тот период, когда был взят больничный.

Минимальный размер оплаты труда в России в этом году менялся дважды. С 1 января 2018 года он был повышен до 9,4 тысячи рублей, а с 1 мая — до 11,1 тысячи рублей. Если в первом случае средний дневной заработок из МРОТ по страховым случаям составлял 311,97 рублей, то с мая вырос до 367 рублей, говорится в материалах на сайте Фона социального страхования ФСС.

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К тому же выплаты облагаются подоходным налогом в размере 13%.

В ходе опроса Rabota.ru выяснилось, что из шести тысяч участников по всей стране, только 7% похвалились возможностью договориться с начальством, чтобы работать из дома.

«В 8% случаев наши соотечественники говорят о том, что не болеют, занимаются спортом, пьют витамины, отпрашиваются на 1−2 дня за счет отпуска или меняются сменами с напарниками», — добавляется в исследовании.

Среди наиболее часто встречающихся причин, почему россияне не берут больничные, называют страх потерять работу.

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«Прошлую неделю отболела, сегодня уволили», — цитирует Rabota.ru одного из респондентов.

В исследовании также приводятся другие дословные цитаты опрошенных.

«Если больничный оплачивается по окладу, а не согласно законодательству, то больничный беру, чтобы не заражать никого. Если больничный оплачивается в рамках законодательства, то хожу больной или беру минимум дней в счет отпуска», — сказал один из респондентов.

Также среди ответов были названы кредиты, как причина невозможности оформить больничный. Некоторые сетовали на начальство, комментируя, что «нам никто не даст больничный», другие отвечали, что могут взять, но предпочитают попросить отпуск за свой счет, так как это намного выгоднее листа нетрудоспособности.

Сегодня часть работающих россиян открыто говорят о том, что гораздо выгоднее по деньгам взять отпуск за свой счет, чем оформить больничный лист. Среди причин называют низкую оплату таких «выходных» по болезни, отсутствием замены, а также самое важное — большую потерю в зарплате.

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Если такая тенденция будет устойчивой, то вместо повышения продолжительности жизни людей, можно получить обратное — более раннюю смерть, если человек не будет лечиться, чтобы восстановить здоровье, предупреждает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу до 2024 года обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.