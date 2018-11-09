Беспошлинный ввоз товаров из-за границы «упал» в цене

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Новые ограничения на ввоз товаров из-за границы: со следующего года бесплатно россияне смогут провезти через границу груз стоимостью меньше €500. Речь идет о покупках, которые граждане лично привозят на автомобиле, поезде и корабле. Сейчас порог для этого транспорта — €1,5 тыс. Но с января за сумму товаров превышающую €500 придется отдать 30% от стоимости. Кто пострадает от ограничений? Об этом — Глеб Силко и Анастасия Парфенова.

Москвич Виталий каждый год ездит с семьей в отпуск на машине. Обратно из поездки везут санкционную еду, а также одежду и обувь, которые в Европе качественнее и дешевле. Бесплатного лимита в €1,5 тыс. на человека вполне хватало для этого. Но теперь власти снизят его в три раза. И как быть с этим, Виталий не знает: «Даже тот же смартфон Apple ввезти нельзя, потому что он стоит дороже €500. Остальные вещи ты просто не купишь на эти деньги. В Европе — хорошая косметика, так зубную пасту, шампуни мы покупаем за рубежом. Из продуктов — стараемся привозить молотый кофе. Конечно, это снижение очень существенное, которое ограничит многих людей».

Закручивание таможенных гаек — политика, которую государство ведет уже не первый год. Например, порог беспошлинного ввоза для товаров из интернета тоже снизят до €500 в месяц, а планируют и вовсе до €200.

Причем темпы введения ограничений нарастают, ведь еще недавно норму беспошлинного ввоза на машине хотели сократить до €1 тыс.

Государство ищет способы заработать, уверен директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного регулирования Вячеслав Евсеев. Кроме того, по его словам, и собственного производителя нужно как-то поддержать, иначе немецкая обувь совсем вытеснит российскую: «Надо же каким-то образом развивать производство внутри страны, поддерживать отечественные торговые сети, которые занимаются продажей различных товаров. Ввоз “серого” импорта тоже может быть, ведь известно, что есть проблемы, связанные с челночной торговлей».

Новость Импортеры машин заплатят за экспорт

Среди тех, кого расстроит ужесточение правил, — жители приграничных районов, например, Приморья, откуда люди регулярно ездят за покупками в Китай. А из Санкт-Петербурга устраиваются специальные шопинг-туры в Финляндию. Цены — около 1,5 тыс. руб., рассказывает пользователь такого сервиса Виктория Завьялова. Людей отвозят в самые популярные магазины и дают немного времени на покупки, затем машина возвращается в Петербург и даже развозит пассажиров по домам. Чаще всего из таких поездок люди привозят продукты, рассказывает девушка: «Мы обычно ездим за покупками раз в три месяца. Чем они выгодны? Очень много лет мы пользуемся одной и той же фирмой, и очень удобно то, что они возят от дома до самых нужных и необходимых магазинов. Есть время еще и погулять. Покупаем в основном рыбу, икру, сыры и какие-то молочные продукты».

Но любой запрет, как известно, можно обойти: предприимчивые россияне могут попытаться спрятать чеки или сам товар. И как тогда определить, за сколько на самом деле была куплена вещь?

Но и для этого есть специальные механизмы, подчеркивает бывший сотрудник управления таможни по борьбе с контрабандой, адвокат Марат Файзулин. По его словам, незадекларированный товар и вовсе могут конфисковать: «Стоимость товара определяется теми документами, которые имеются у пассажира. Если их нет, то гражданин имеет право заявить стоимость, которую он считает справедливой. Если это соответствует действительности, то таможня это принимает, если нет, то специалисты определяют рыночную стоимость. В случае незадекларированного товара может грозить серьезный штраф от половины до двукратного размера его стоимости».

Правда, остается возможность ввозить товары самолетом. Новые ограничения там пока не действуют. Порог беспошлинного ввоза — те же €10 тыс. Но на самолете в багаже много не увезешь, да и билет стоит немало.