Беспошлинный ввоз товаров из-за границы «упал» в цене
Как изменятся правила для россиян, путешествующих наземным транспортом.
Как изменятся правила для россиян, путешествующих наземным транспортом.
Новые ограничения на ввоз товаров
Москвич Виталий каждый год ездит с семьей в отпуск на машине. Обратно из поездки везут санкционную еду, а также одежду и обувь, которые в Европе качественнее и дешевле. Бесплатного лимита в €1,5 тыс. на человека вполне хватало для этого. Но теперь власти снизят его в три раза. И как быть с этим, Виталий не знает: «Даже тот же смартфон Apple ввезти нельзя, потому что он стоит дороже €500. Остальные вещи ты просто не купишь на эти деньги. В Европе — хорошая косметика, так зубную пасту, шампуни мы покупаем за рубежом. Из продуктов — стараемся привозить молотый кофе. Конечно, это снижение очень существенное, которое ограничит многих людей».
Закручивание таможенных гаек — политика, которую государство ведет уже не первый год. Например, порог беспошлинного ввоза для товаров из интернета тоже снизят до €500 в месяц, а планируют и вовсе до €200.
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Среди тех, кого расстроит ужесточение правил, — жители приграничных районов, например, Приморья, откуда люди регулярно ездят за покупками в Китай. А из
Но и для этого есть специальные механизмы, подчеркивает бывший сотрудник управления таможни по борьбе с контрабандой, адвокат Марат Файзулин. По его словам, незадекларированный товар и вовсе могут конфисковать: «Стоимость товара определяется теми документами, которые имеются у пассажира. Если их нет, то гражданин имеет право заявить стоимость, которую он считает справедливой. Если это соответствует действительности, то таможня это принимает, если нет, то специалисты определяют рыночную стоимость. В случае незадекларированного товара может грозить серьезный штраф от половины до двукратного размера его стоимости».
Правда, остается возможность ввозить товары самолетом. Новые ограничения там пока не действуют. Порог беспошлинного ввоза — те же €10 тыс. Но на самолете в багаже много не увезешь, да и билет стоит немало.