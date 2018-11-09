Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
Препараты от давления могут быть вредны
Умер Николай Румянцев
Сбербанк переедет в новую штаб-квартиру в «Москва-Сити»
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Хоккей в Канаде: российские юниоры превзошли молодежь
Отомстить за Карякина: отберет ли Каруана титул у Карлсена
Умер Николай Румянцев
Медведев перебил главу РЖД на словах об успехах
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
14:04 (мск), источник: РИА Новости

На популяризацию института самозанятых хотят выделить миллиард рублей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти РФ планируют выделить около 1 миллиарда рублей на популяризацию института самозанятых в 2019—2021 годах, следует из поправок правительства РФ ко второму чтению проекта бюджета РФ на эти годы.

Наверх
Источник: РИА Новости

В документе отмечается, что средства будут выделены на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых.

В 2019 году предлагается предусмотреть 215 миллионов рублей, в 2020 году — 430 миллионов рублей, в 2021 году — 400 миллионов рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход.

На него смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».

Ставка налога для них составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц. В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Госдума предлагает ввести особый налог для самозанятых
Во время загрузки произошла ошибка.
26 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В России появится новый налог»
 Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться
Европа начала решать 'украинскую проблему РФ': цена — 15 миллиардов
Канцлер Австрии ждет объяснений Путина из-за шпионского скандала
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Путину подарили узел из гвоздей
Лавров счел «мегафонной дипломатией» шпионский скандал в Австрии
Сгоревший рай: в Калифорнии бушует мощный пожар (фото)
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Стало известно, кто в России больше всего доволен профессией
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Новый L200 показали в Бангкоке. Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть L200 одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Веселые картинки 219
Victoria's Secret Fashion Show 2018 183
Девочки - только куколки! 133
2 мальчика спасли из пожара 3 детей! 126
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь