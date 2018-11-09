На популяризацию института самозанятых хотят выделить миллиард рублей

Источник: РИА Новости

В документе отмечается, что средства будут выделены на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых.

В 2019 году предлагается предусмотреть 215 миллионов рублей, в 2020 году — 430 миллионов рублей, в 2021 году — 400 миллионов рублей.

На него смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».