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14:30 (мск), источник: Известия

Нефть марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 10 апреля

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 9 ноября, опустилась до $69,99 за баррель впервые с 10 апреля текущего года.

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Источник: AP 2018

Как пишет «Интерфакс», на фоне опасений переизбытка топлива на мировом рынке упала цена и на легкую нефть WTI с поставкой в декабре. На электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) за баррель этой марки давали $60,17.

На момент написания материала (13:45 мск) цена за бочку марки Brent опустилась до отметки $69,56, а за баррель WTI давали $59,47.

Аналитики отмечают, что с начала недели североморская нефть подешевела на 3,85%, а легкая — на 4,7%. Обе марки, по прогнозам экспертов, завершат торги в минусе уже пятую неделю подряд.

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В воскресенье, 11 ноября, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос о снижении нефтедобычи.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне текущего года стороны приняли решение увеличить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.

31 октября стало известно, что добыча нефти в России превысила максимум октября 2016 года.

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