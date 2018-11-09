СМИ: российский ВТБ дал катарскому фонду кредит на покупку доли в «Роснефти»

Источник: Reuters

Российский госбанк ВТБ выделил Катару кредит на покупку значительной доли в «Роснефти» вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девять источников, знакомых со сделкой.



По их данным, кредит катарскому фонду Qatar Investment Authority составил около $6 млрд. Российский банк отрицает это: «ВТБ не выделял и не планирует выделять кредит QIA на финансирование приобретения». От комментариев отказался и катарский фонд. Кремль и «Роснефть» не ответили на вопросы агентства.

Консорциум QIA и Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизации. В 2017 году он объявил о продаже 14,2% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в $9,1 млрд, однако в начале мая договор был расторгнут. После этого консорциум решил, что 14,2% акций «Роснефти» будут проданы QIA. Glencore должен был получить от сделки около €3,7 млрд. Позднее катарский фонд увеличил долю в «Роснефти» до 18,9%.