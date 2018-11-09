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18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС направила в Минэнерго проект соглашения о ценах на топливо

Федеральная антимонопольная служба направила в Минэнерго подписанную версию проекта соглашения о мерах по стабилизации на топливном рынке, сообщают информагентства со ссылкой на замглавы антимонопольной службы Анатолия Голомолзина.

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Источник: Reuters

Подписать такое соглашение ранее потребовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Напомним, 31 октября правительство и нефтекомпании договорились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне июня. В противном случае нефтекомпаниям грозили заградительные пошлины. 7 ноября господин Медведев выпустил специальное постановление, которое обязывает ФАС и Минэнерго заключить соглашение об удержании цен с нефтяными компаниями. Ранее правительственные ведомства не могли подписывать с частными компаниями какие-либо обязывающие соглашения, не описывающиеся текущим законодательством.

В условиях заморозки цен на топливо крупные нефтекомпании все равно находят способы повысить розничные цены на АЗС — за счет «сервисных сборов» за топливные карты для корпоративных клиентов. Бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Топливо пошло в рост по картам».

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