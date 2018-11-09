ФАС направила в Минэнерго проект соглашения о ценах на топливо

Напомним, 31 октября правительство и нефтекомпании договорились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне июня . В противном случае нефтекомпаниям грозили заградительные пошлины. 7 ноября господин Медведев выпустил специальное постановление , которое обязывает ФАС и Минэнерго заключить соглашение об удержании цен с нефтяными компаниями. Ранее правительственные ведомства не могли подписывать с частными компаниями какие-либо обязывающие соглашения, не описывающиеся текущим законодательством.

В условиях заморозки цен на топливо крупные нефтекомпании все равно находят способы повысить розничные цены на АЗС — за счет «сервисных сборов» за топливные карты для корпоративных клиентов. Бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%.