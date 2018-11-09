Заморозка цен на топливо обрастает одобрениями

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала проект соглашения о заморозке цен на нефтепродукты до весны. Теперь документ осталось подписать Минэнерго, чтобы он официально вступил в силу. И хотя нефтекомпании начали его исполнение, не дожидаясь одобрения правительства, цены на топливо продолжают повышаться.

ФАС направила в Минэнерго подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации на рынке нефтепродуктов, сообщил заместитель главы регулятора Анатолий Голомолзин. Документ должен закрепить достигнутые на прошлой неделе договоренности между правительством, вертикально интегрированными нефтекомпании и независимыми игроками о заморозке оптовых цен на топливо.

В частности, предполагается, что нефтекомпании до конца 2018 года держат цены на уровне конца мая—начала июня, а до 31 марта 2019 года стоимость горючего будет расти на размер среднегодовой инфляции (4−4,6% в год). Помимо этого, стороны договорились увеличить объемы поставок нефтепродуктов на внутренний рынок — не менее чем дополнительно на 3% к аналогичному периоду 2017 года. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками заградительная пошлина, равно как лицензирование экспорта вводиться не будут.

Но пока, судя по данным Росстата, средние цены на топливо продолжают расти. Так, с 30 октября по 6 ноября они увеличились на 0,1% пятую неделю подряд. С начала года цены на бензин к 6 ноября повысились на 9,3%. Дизтопливо с 30 октября по 6 ноября подорожало на 0,3%, с начала года — на 11,5%.

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За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах субъектов РФ.

Более всего цены на него выросли в Анадыре — на 4,9%, Улан-Удэ — на 1,2%. При этом заметное снижение цен на бензин произошло в Чите — на 1,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 29 октября по 4 ноября выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 754 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 2,9% — до 1 млн 472,7 тыс. тонн.

Ольга Мордюшенко