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9 ноября, источник: Коммерсантъ

Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому», говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании. Такое решение было вынесено в рамках обеспечительных мер по иску «Нафтогаза».

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Источник: РИА "Новости"

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты “Газпрому” компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2. В результате запрета все выплаты от этих компаний “Газпрому” направляются на швейцарских приставов», — говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины. Россия это решение оспорила. В мае Киев заявил о начале принудительного взыскания средств с «Газпрома». Суд Стокгольма по требованию Украины арестовал голландские активы «Газпрома» и акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. В сентябре апелляционный суд Швеции также отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинской компании «Нафтогаз» арестовать активы «Газпрома».

В июле «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж — с требованием пересмотра тарифов на транзит газа на $11,6 млрд. Из проспекта к выпуску еврооблигаций российской компании также стало известно, что этот иск объединили с иском «Газпрома» о расторжении контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

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