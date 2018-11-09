Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»

Источник: РИА "Новости"

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты “Газпрому” компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2. В результате запрета все выплаты от этих компаний “Газпрому” направляются на швейцарских приставов», — говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины. Россия это решение оспорила. В мае Киев заявил о начале принудительного взыскания средств с «Газпрома». Суд Стокгольма по требованию Украины арестовал голландские активы «Газпрома» и акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. В сентябре апелляционный суд Швеции также отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинской компании «Нафтогаз» арестовать активы «Газпрома».