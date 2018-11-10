«Газпром нефть» подписала соглашение о фиксации цен на бензин

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«Газпром нефть» подписала с Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. «Компания в полном объеме выполняет договоренности с правительством России и заинтересована в дальнейшем развитии российского топливного рынка», — заявила «Газпром нефть».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что нефтяные компании, включая «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», не подписали в установленные сроки соглашение с правительством о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающее заморозку цен на бензин и дизтопливо.

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Соглашение должно было быть подписано до 7 ноября. Но, по данным источников РБК, к вечеру пятницы 9 ноября документ не подписала ни одна компания.

В случае уклонения каких-либо компаний от подписания этого соглашения Минэнерго и ФАС должны внести в правительство предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Роснефть» подписала соглашение еще 1 ноября, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. «Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство», — сказал он. Комментировать информацию о других компаниях Леонтьев отказался.

Позже представитель «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова сообщил «Интерфаксу», что компания подписала соглашение с Минэнерго и ФАС.

«Соглашение прислали в пятницу вечером. Поэтому некоторые нефтекомпании подписывали его прямо на выходных», — сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из нефтяных компаний.

На прошлой неделе нефтяные компании (в частности «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг») на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласились заключить с правительством соглашение сроком действия до 31 марта 2019 г. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня, что должно остановить рост цен на топливо на независимых АЗС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на этой неделе подписал постановление, в котором обязал Минэнерго и ФАС до 7 ноября заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации рынка топлива.