Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шредер сделал новое заявление по Крымскому полуострову
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
«Моя дочь умерла за сутки до своего рождения»: рассказ мамы
Бузова надела странное бикини, показавшееся фанатам нарисованным
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
81-летний Дроздов содержит больную дочь - подробности
Сафронов сказал, вдова Караченцова выйдет замуж
Джанабаева и Навка блистали на подиуме в качестве моделей
17-летняя внучка Софии Ротару стала певицей
Врач пожелала “сдохнуть” пациентке, пришедшей без записи
СМИ: Покинувшая РФ Александрова снялась без одежды
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
10 ноября, источник: Ведомости

«Газпром нефть» подписала соглашение о фиксации цен на бензин

Минэнерго и ФАС было поручено заключить соглашения с нефтяниками до 7 ноября.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Газпром нефть» подписала с Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. «Компания в полном объеме выполняет договоренности с правительством России и заинтересована в дальнейшем развитии российского топливного рынка», — заявила «Газпром нефть».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что нефтяные компании, включая «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», не подписали в установленные сроки соглашение с правительством о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающее заморозку цен на бензин и дизтопливо.

Читайте также
Топливо пошло в рост по картам
Соглашение должно было быть подписано до 7 ноября. Но, по данным источников РБК, к вечеру пятницы 9 ноября документ не подписала ни одна компания.

В случае уклонения каких-либо компаний от подписания этого соглашения Минэнерго и ФАС должны внести в правительство предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Роснефть» подписала соглашение еще 1 ноября, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. «Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство», — сказал он. Комментировать информацию о других компаниях Леонтьев отказался.

Позже представитель «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова сообщил «Интерфаксу», что компания подписала соглашение с Минэнерго и ФАС.

«Соглашение прислали в пятницу вечером. Поэтому некоторые нефтекомпании подписывали его прямо на выходных», — сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из нефтяных компаний.

На прошлой неделе нефтяные компании (в частности «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг») на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласились заключить с правительством соглашение сроком действия до 31 марта 2019 г. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня, что должно остановить рост цен на топливо на независимых АЗС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на этой неделе подписал постановление, в котором обязал Минэнерго и ФАС до 7 ноября заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации рынка топлива.

«Ведомости» ознакомились с договоренностями властей с нефтяниками, которые зафиксированы в протоколе совещания у Козака. По этому соглашению решено установить предельные цены на топливо для каждого региона (прейскурант прилагается к протоколу), связать нефтяников круговой порукой и предоставить им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.

Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Пожар в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге
Российский мастер впервые получил награду Женевского часового Гран-при
Президент Австрии прокомментировал шпионский скандал с Россией
Как выглядели самые стильные гангстеры в истории США
Стал известен способ худеть без диет и упражнений
Ефремова поздравили с днем рождения, запустив тортом ему в лицо
Ученые нашли скопление бактерий в мозге человека
Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла
Россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет
Спорт
Семак: легенда ЦСКА, надежда «Зенита» В воскресенье главный тренер сине-бело-голубых встретится с командой, в которой он стал звездой российского футбола
Hi-Tech
12 дешевых (и нужных) товаров с Aliexpress Классные подарки для себя и друзей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь