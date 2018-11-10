«Газпром нефть» подписала соглашение о фиксации цен на бензин
Минэнерго и ФАС было поручено заключить соглашения с нефтяниками до 7 ноября.
Минэнерго и ФАС было поручено заключить соглашения с нефтяниками до 7 ноября.
«Газпром нефть» подписала с Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщила «Ведомостям»
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что нефтяные компании, включая «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», не подписали в установленные сроки соглашение с правительством о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающее заморозку цен на бензин и дизтопливо.
В случае уклонения
«Роснефть» подписала соглашение еще 1 ноября, сообщил ранее журналистам
Позже представитель «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова сообщил «Интерфаксу», что компания подписала соглашение с Минэнерго и ФАС.
На прошлой неделе нефтяные компании (в частности «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг») на совещании у
«Ведомости» ознакомились с договоренностями властей с нефтяниками, которые зафиксированы в протоколе совещания у Козака. По этому соглашению решено установить предельные цены на топливо для каждого региона (прейскурант прилагается к протоколу), связать нефтяников круговой порукой и предоставить им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.