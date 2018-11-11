«Газпром» повысил среднесрочный ориентир добычи на период до 2025 года

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«К 2025 г. при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО “Газпром” может составить порядка 540−560 млрд кубометров (с учетом добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке)», — говорится в документе.

Оценку добычи к 2025 г. «Газпром» впервые опубликовал в феврале 2017 г., она содержалась в отчете за последний квартал 2016 г.

Первая оценка добычи к 2025 г. была на уровне 495−530 млрд кубометров газа, затем она постепенно повышалась.