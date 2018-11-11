«Газпром» повысил среднесрочный ориентир добычи на период до 2025 года
«Газпром» повысил среднесрочный ориентир добычи на период до 2025 г. с 520−560 до 540−560 млрд кубометров газа, говорится в новом меморандуме к программе еврооблигаций концерна.
«Газпром» повысил среднесрочный ориентир добычи на период до 2025 г. с 520−560 до 540−560 млрд кубометров газа, говорится в новом меморандуме к программе еврооблигаций концерна.
«К 2025 г. при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО “Газпром” может составить порядка 540−560 млрд кубометров (с учетом добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке)», — говорится в документе.
Оценку добычи к 2025 г. «Газпром» впервые опубликовал в феврале 2017 г., она содержалась в отчете за последний квартал 2016 г.
За прошлый год «Газпром» добыл 471 млрд кубометров, оперативная оценка добычи в текущем году — 497 млрд кубометров, рассказал «Интерфаксу» источник в компании.