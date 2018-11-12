Вцепились в добычу: дорогой нефти пришел конец
Сокращение добычи в 2019 году: что решили в ОПЕК+
Сокращение добычи в 2019 году: что решили в ОПЕК+
Страны ОПЕК+ не будут увеличивать добычу нефти в 2019 году. Впрочем, и ее снижения пока не планируется — Россия готова к такому шагу, но Саудовская Аравия колеблется. В отсутствие такого решения на фоне переизбытка предложения нефтяные котировки могут продолжить падение.
Министр энергетики Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль
Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу.
Впрочем, рекомендации по сокращению добычи нефти в следующем году комитет также не вынес.
«Мы не вынесли рекомендаций, решение — просто продолжить мониторинг», — рассказал журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
В этих условиях предложение сократить добычу выглядело вполне логичным. Накануне об этом говорили и сами члены мониторингового комитета. Так, министр нефти Омана Мохаммед
«Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки — хорошее начало», — сказал он. «Мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке», — добавил министр.
Стоит напомнить, что мониторинговый комитет не принимает окончательных решений. Наряду с техническим комитетом он был создан для контроля за выполнением сделки со сокращению добычи в рамках ОПЕК+. И если технический комитет отслеживает выполнение сделки на экспертном уровне, то министерский мониторинговый комитет обсуждает ситуацию на уровне глав профильных ведомств и дает рекомендации к министерской встрече представителей всех членов ОПЕК+, которые как раз и принимают решения о дальнейшей судьбе сделки.
В состав министерского мониторингового комитета входят шесть министров: России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Администрируют работу комитета главы минэнерго России и Саудовской Аравии — Александр Новак и Халед
Впрочем, аналитики в своих прогнозах изначально ориентируются на сводную позицию России и Саудовской Аравии как самых влиятельных игроков объединения. Нынешнее заседание мониторингового комитета также предваряла встреча Новака и
Перед министерским заседанием глава минэнерго РФ в беседе с журналистами сообщил, что сделка в нынешнем виде вполне может быть пролонгирована. «В случае необходимости я не исключаю такой вариант», — сказал он (цитата по ТАСС).
«Не было еще никаких решений, что сделка расторгается. Мы живем в принятых решениях, что сделка идет до конца года», — напомнил министр.
«Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия, чтобы совместно продолжать сотрудничество по стабилизации рынка и принятию необходимого решения, — сказал российский министр.
Если такие решения (о сокращении добычи — прим. ред.) будут приняты и это будет в интересах России, то Россия сможет выполнять свои обязательств в рамках принятых решений.
«В идеале мысль о сокращении нам не нравится, в идеале мы хотим, чтобы рынок свободно снабжался и чувствовал себя комфортно. Мы придем к идее сокращения, если увидим стойкий рост переизбытка, и, честно говоря, мы видим некоторые признаки этого в США, но не видим пока таких признаков в глобальном масштабе», — отметил
При этом
«Наша добыча росла в течение ноября. Но я скажу вам сейчас
Сделка между 23 странами ОПЕК+ действует с 2017 года. В Вене в 2016 году страны договорились о суммарном снижении добычи на 1,8 млн б/с. С начала 2018 года договор перевыполняется
С июня Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100% и сбалансировать ситуацию на рынке. Так, по итогам августа исполнение сделки составило 129%, в сентябре — 111%, в октябре, по предварительным данным, — 104%.
Наращивать добычу страны решили также на фоне обещания США ввести беспрецедентные санкции в отношении Тегерана, чтобы убрать с рынка весь объем иранской нефти. Эти новости добавили рынку нервозности и разогнали цены выше $85 за баррель.
Ходили слухи о росте до $100. Вашингтон обвинял в происходящем ОПЕК, представители нефтедобывающих стран рекомендовали США обратить внимание на себя. Сами Соединенные Штаты при этом стали наращивать добычу темпами даже выше ранее озвученных амбициозных планов. А санкции в отношении Ирана, о которых было объявлено 5 ноября, в итоге оказались более сдержанными и предусматривали временное сохранение поставок иранской нефти ключевым ее покупателям. В итоге нефтяные котировки упали ниже $69 за баррель, а на рынке возникла опасность переизбытка предложения.
Многие инвесторы ждали от встречи ОПЕК+ решений, прежде всего связанных со стабилизацией нефтяного рынка и удержания цен на нефть не ниже $70 за баррель, отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».
Многие эксперты и игроки рынка говорят, что 2019 год будет очень непредсказуемым для нефти.
Что касается России, то Александр Новак пообещал, что пока в ноябре добыча нефти сохранится примерно на октябрьском уровне. «Да, в течение ноября вряд ли