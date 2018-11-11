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11 ноября, источник: Интерфакс

Министр энергетики Саудовской Аравии спрогнозировал снижение добычи ОПЕК+

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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Источник: Reuters

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию.

По словам министра, Саудовская Аравия получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в ноябре. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня октября.

Он подчеркнул, если будет принято решение о сокращении добычи, точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти.

Мы также обратились к некоторым странам, которые получили исключения из соглашения 2016 года, чтобы они приняли общее снижение (если будет принято такое решение — ИФ). Но все это предварительно.
Халид аль-Фалих
министр энергетики Саудовской Аравии

Он подчеркнул, что сначала надо решить — нужно или нет, и на сколько снижать добычу. Аль-Фалих также отметил, что Саудовская Аравия «не будет регулировать рынок в одиночку».

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия снизит добычу нефти в случае общего соглашения ОПЕК+.

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