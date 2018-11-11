Министр энергетики Саудовской Аравии спрогнозировал снижение добычи ОПЕК+
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид
Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию.
Он подчеркнул, если будет принято решение о сокращении добычи, точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти.
Мы также обратились к некоторым странам, которые получили исключения из соглашения 2016 года, чтобы они приняли общее снижение (если будет принято такое решение — ИФ). Но все это предварительно.
Он подчеркнул, что сначала надо решить — нужно или нет, и на сколько снижать добычу.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия снизит добычу нефти в случае общего соглашения ОПЕК+.