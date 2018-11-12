Автокредиты выехали на рубле

По данным БКИ «Эквифакс», в третьем квартале этого года банками было выдано свыше 181 тыс. автокредитов более чем на 132,9 млрд руб. Схожие данные приводят и в БКИ ОКБ. По их оценке, объем выдачи кредитов на покупку машин в третьем квартале превысил 127 млрд руб., превзойдя показатель докризисного третьего квартала 2013 года (125,3 млрд руб.), и приблизился к объему четвертого квартала 2013 года, когда выдачи были наиболее высокими. «По нашим данным, в июле—сентябре этого года было выдано автокредитов более чем на 160 млрд руб., что является историческим рекордом за последние четыре года», — подтверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



При этом, по данным всех БКИ, в третьем квартале наблюдался значительный рост среднего чека автокредита. Как отмечают в «Эквифаксе», средняя сумма выданной ссуды достигла рекордного уровня в 733 тыс. руб. По данным ОКБ, этот показатель составил почти 831 тыс. руб. По данным НБКИ, средний размер автокредита составил 781,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 102,5 тыс. руб. (или на 15,1%). «Рост объемов автокредитования происходит за счет увеличения среднего чека по автокредитам в июле—сентябре текущего года, — говорит и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.— Скорее всего, это связано с тем, что граждане спешат приобрести автомобили, опасаясь повышения цен в 2019 году из-за ослабления курса рубля и повышения НДС».



По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, волатильность на валютном рынке привела к тому, что ряд автопроизводителей уже повысил цены на свою продукцию, соответственно, гражданам пришлось заплатить больше за выбранный автомобиль. «Кроме того, — добавляет господин Волков, — банки стараются кредитовать прежде всего заемщиков с хорошей кредитной историей, которые, в свою очередь, все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили».