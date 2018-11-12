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10:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Автокредиты выехали на рубле

Выдачи обновили максимум.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несмотря на прогнозируемое банкирами замедление выдачи автокредитов, сегмент продолжает демонстрировать бурный рост. В третьем квартале, по данным крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), объем выдачи превысил докризисные показатели. Эксперты отмечают, что рост продаж автомобилей в кредит обеспечили ослабление рубля и ожидаемое гражданами значительное подорожание автомобилей в следующем году.

По данным БКИ «Эквифакс», в третьем квартале этого года банками было выдано свыше 181 тыс. автокредитов более чем на 132,9 млрд руб. Схожие данные приводят и в БКИ ОКБ. По их оценке, объем выдачи кредитов на покупку машин в третьем квартале превысил 127 млрд руб., превзойдя показатель докризисного третьего квартала 2013 года (125,3 млрд руб.), и приблизился к объему четвертого квартала 2013 года, когда выдачи были наиболее высокими. «По нашим данным, в июле—сентябре этого года было выдано автокредитов более чем на 160 млрд руб., что является историческим рекордом за последние четыре года», — подтверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом, по данным всех БКИ, в третьем квартале наблюдался значительный рост среднего чека автокредита. Как отмечают в «Эквифаксе», средняя сумма выданной ссуды достигла рекордного уровня в 733 тыс. руб. По данным ОКБ, этот показатель составил почти 831 тыс. руб. По данным НБКИ, средний размер автокредита составил 781,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 102,5 тыс. руб. (или на 15,1%). «Рост объемов автокредитования происходит за счет увеличения среднего чека по автокредитам в июле—сентябре текущего года, — говорит и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.— Скорее всего, это связано с тем, что граждане спешат приобрести автомобили, опасаясь повышения цен в 2019 году из-за ослабления курса рубля и повышения НДС».

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, волатильность на валютном рынке привела к тому, что ряд автопроизводителей уже повысил цены на свою продукцию, соответственно, гражданам пришлось заплатить больше за выбранный автомобиль. «Кроме того, — добавляет господин Волков, — банки стараются кредитовать прежде всего заемщиков с хорошей кредитной историей, которые, в свою очередь, все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили».

Резкое ослабление рубля спровоцировали новости о проекте новых санкций против России. В третьем квартале курс доллара вырос почти на 10%, причем только в августе он поднялся более чем на 8% и закрепился выше уровня 68 руб./$. При этом спрос поднимался не только на автомобили, но и на иные товары импортного производства, для покупки которых граждане прибегали к кредитным средствам.

Интерес к автокредитам превысил даже показатели второго квартала текущего года, когда заемщики торопились приобрести машину до окончания действия госпрограммы льготного автокредитования. Традиционно госпрограмма обеспечивает примерно половину всех кредитных продаж авто, в 2018 году в рамках нее было продано почти 100 тыс. машин. Тогда участники банковского рынка ожидали существенного замедления кредитных продаж автомобилей до возобновления программы с 2019 года.

Банкиры подтверждают, что разгону автокредитования способствовала в первую очередь валютная волатильность. «В 2015 году после скачка доллара подорожание на некоторые марки составило до 60−70%, — говорит руководитель розничного блока Юникредитбанка Иван Матвеев.— По итогам девяти месяцев 2018 года Россия сильно отыграла свои позиции по рынку сбыта новых автомобилей и вошла в топ-5 крупнейших европейских рынков». По его словам, значительную роль в этом сыграл отложенный спрос. «Средний возраст автомобилей, находящихся во владении у граждан, сильно растет при возникновении экономических трудностей, и сейчас он превышает пять лет, — отмечает господин Матвеев.— Но люди, год-полтора откладывавшие эту покупку, видимо, решили в третьем квартале, что лучше ее совершить сейчас, пусть и с привлечением кредитных средств, нежели медлить дальше и потратить значительно больше в следующем году».

Светлана Самусева, Виталий Гайдаев

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