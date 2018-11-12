Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиянам угрожают массовые увольнения
Армейский «Ламбо» и «Мерседес» шпиона: что общего у этих машин
Ученые предложили способ худеть без диет и упражнений
Жена обвиняемого в изнасиловании полицейского сделала заявление
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
49-летняя беременная Блёданс рассказала, что страдает - СМИ
Сафронов осудил "траур" вдовы Караченцова - СМИ
Жесткое заявление Рогозина на закрытом совещании попало на видео
Актриса Юлия Волчкова скончалась в возрасте 44 лет
Трамп проигнорировал: лицо Порошенко в этот момент
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла семья - СМИ
7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Наводнение на Кубани
12:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Землю переведут в зону

Минэкономики планирует реформу земельного законодательства.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минэкономики подготовило проект поправок, направленных на совершенствование порядка определения правового режима использования земель. В случае их принятия с 2025 года в России вместо семи категорий земель появятся 18 территориальных зон, для которых устанавливаются разрешенные виды использования земельных участков. По мнению экспертов, при таком переходе возникают значительные риски для экологии. Так, например, значительная часть лесов может быть отдана под застройку, а природоохранные территории уменьшатся в несколько раз и перестанут выполнять свои функции.

Минэкономики подготовило проект поправок к Земельному кодексу и другим законодательным актам в целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию. Проект проходит стадию публичного обсуждения. Сейчас земли по целевому назначению делятся на семь категорий: земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики и транспорта, земли особо охраняемых территорий, земли лесного и водного фонда и земли запаса. Документ предполагает, что с 2025 года все они будут отнесены к одной из 18 территориальных зон — например, жилые, общественно-деловые зоны, зоны сельхозназначения и отдельно зоны сельхозназначения для собственных нужд граждан, а также природоохранные зоны, зоны лесного фонда, транспорта, энергетики и т. д. Ряд земель может находиться одновременно в нескольких территориальных зонах. Также в проекте устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков отдельно для каждой зоны. Так, например, на землях, расположенных в границах зон рекреационного назначения, в частности, допускается размещение гостиниц, кемпингов и объектов образования.

Новость
Китайский цирюльник. Уничтожат ли выходцы из Поднебесной сибирскую тайгу

Исключение института категории земель призвано снизить расходы и сократить продолжительность мероприятий по освоению земельного участка, что выгодно правообладателям земельных участков — застройщикам, субъектам деятельности в сфере промышленности и недропользователям, отмечает юрист юридического департамента национальной юридической службы «Амулекс» Андрей Еремин. Впрочем, генеральный директор «Гео Девелопмента» Максим Лещев напоминает, что для столичных застройщиков категории земель и виды разрешенного использования земельных участков уже вторичны. В марте прошлого года мэрия утвердила новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ): документ определяет все параметры строительства (возможности использования участков, плотность и высотность домов). «Предложенный законопроект фактически закрепляет уже сложившийся порядок», — подчеркивает эксперт, добавляя, что в нем не определен порядок изменения зоны использования земли. «Пока все выглядит так, что в жилой зоне нельзя открыть пекарню, так как это производство, а в производственной — общежитие», — указывает господин Лещев.

В случае принятий поправок возникнут возможности для злоупотреблений и последует «мощная волна утечки» государственной лесной собственности, считает глава лесного отдела «Гринписа России» Алексей Ярошенко.

«У нас большая часть земель лесного фонда не учтена должным образом — на государственный кадастровый учет поставлено 26% от общей площади земель лесного фонда. Когда будет происходить перевод их в территориальные зоны, есть большой риск, что эта площадь “усохнет” — лесные участки без границ могут быть включены в зону, где разрешена застройка», — говорит он. Также в драфте предписывается при установлении границ зон лесного фонда исключать из них территории, не имеющие лесохозяйственного назначения. «Чем лес сильнее фрагментируется, тем он быстрее разрушается и становится биологически менее устойчивым», — отмечает господин Ярошенко.

То же самое коснется особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — предполагается исключить из их границ территории, которые не имеют природоохранного значения. Например, земли с населенными пунктами, линейными сооружениями и объектами недропользования.

«Это может привести к быстрому разрушению уникальной, одной из самых развитых в мире системы особо охраняемых природных территорий России, — заявил “Ъ” эксперт “Гринписа России” по ООПТ Михаил Крейндлин.— Возможность изъятия земель природоохранных территорий повлечет за собой непредсказуемые последствия для природы, территории ООПТ могут уменьшиться в несколько раз, а большинство будет фрагментировано и быстро перестанет выполнять свои функции». При этом непонятно, по каким критериям будет определяться, какие объекты в границах ООПТ не имеют природоохранного значения, подчеркивает эксперт. «Сейчас на все земли, включенные в ООПТ, вне зависимости от их категории распространяется режим особой охраны. Но в случае принятия поправок исключенные участки могут быть переведены в другие зоны, например в зоны населенных пунктов или промышленности, тогда на этих землях будет допускаться любое строительство», — говорит он.

Анна Васильева, Екатерина Геращенко

 Как живут швейцарские пенсионеры
Для россиян ввели новый налог
Трамп обсудил ДРСМД и санкции с Путиным, Макроном и Меркель
В России установится аномально холодная погода
Футболист избил журналиста за критику
Чиновницу-спортсменку Глацких не уволят за слова о молодежи
Бразильский нападающий вызван в сборную России
ГИБДД опровергла введение штрафа за отсутствие зимней резины
Названы имена, которые чаще всего предлагали для аэропортов РФ
Спорт
«Спартак» обвиняют в договорняке Красно-белые проиграли по делу
Hi-Tech
Распродажа 11.11. Огромные скидки на Aliexpress Невероятная цена.
Авто
Ввоз вещей в Россию: скоро лишь 500 евро (и Айфон не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
20 интересных идей зонирования однушки
Пять самых известных стен в мире
Дети
Дочери Алсу покорили публику выступлением на концерте Микелла и Сафина приняли участие в новом шоу певицы
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь