Землю переведут в зону
Минэкономики планирует реформу земельного законодательства.
Минэкономики планирует реформу земельного законодательства.
Минэкономики подготовило проект поправок, направленных на совершенствование порядка определения правового режима использования земель. В случае их принятия с 2025 года в России вместо семи категорий земель появятся 18 территориальных зон, для которых устанавливаются разрешенные виды использования земельных участков. По мнению экспертов, при таком переходе возникают значительные риски для экологии. Так, например, значительная часть лесов может быть отдана под застройку, а природоохранные территории уменьшатся в несколько раз и перестанут выполнять свои функции.
Минэкономики подготовило проект поправок к Земельному кодексу и другим законодательным актам в целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию. Проект проходит стадию публичного обсуждения. Сейчас земли по целевому назначению делятся на семь категорий: земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики и транспорта, земли особо охраняемых территорий, земли лесного и водного фонда и земли запаса. Документ предполагает, что с 2025 года все они будут отнесены к одной из 18 территориальных зон — например, жилые,
Исключение института категории земель призвано снизить расходы и сократить продолжительность мероприятий по освоению земельного участка, что выгодно правообладателям земельных участков — застройщикам, субъектам деятельности в сфере промышленности и недропользователям, отмечает юрист юридического департамента национальной юридической службы «Амулекс» Андрей Еремин. Впрочем, генеральный директор «Гео Девелопмента» Максим Лещев напоминает, что для столичных застройщиков категории земель и виды разрешенного использования земельных участков уже вторичны. В марте прошлого года мэрия утвердила новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ): документ определяет все параметры строительства (возможности использования участков, плотность и высотность домов). «Предложенный законопроект фактически закрепляет уже сложившийся порядок», — подчеркивает эксперт, добавляя, что в нем не определен порядок изменения зоны использования земли. «Пока все выглядит так, что в жилой зоне нельзя открыть пекарню, так как это производство, а в производственной — общежитие», — указывает господин Лещев.
«У нас большая часть земель лесного фонда не учтена должным образом — на государственный кадастровый учет поставлено 26% от общей площади земель лесного фонда. Когда будет происходить перевод их в территориальные зоны, есть большой риск, что эта площадь “усохнет” — лесные участки без границ могут быть включены в зону, где разрешена застройка», — говорит он. Также в драфте предписывается при установлении границ зон лесного фонда исключать из них территории, не имеющие лесохозяйственного назначения. «Чем лес сильнее фрагментируется, тем он быстрее разрушается и становится биологически менее устойчивым», — отмечает господин Ярошенко.
«Это может привести к быстрому разрушению уникальной, одной из самых развитых в мире системы особо охраняемых природных территорий России, — заявил “Ъ” эксперт “Гринписа России” по ООПТ Михаил Крейндлин.— Возможность изъятия земель природоохранных территорий повлечет за собой непредсказуемые последствия для природы, территории ООПТ могут уменьшиться в несколько раз, а большинство будет фрагментировано и быстро перестанет выполнять свои функции». При этом непонятно, по каким критериям будет определяться, какие объекты в границах ООПТ не имеют природоохранного значения, подчеркивает эксперт. «Сейчас на все земли, включенные в ООПТ, вне зависимости от их категории распространяется режим особой охраны. Но в случае принятия поправок исключенные участки могут быть переведены в другие зоны, например в зоны населенных пунктов или промышленности, тогда на этих землях будет допускаться любое строительство», — говорит он.
Анна Васильева, Екатерина Геращенко