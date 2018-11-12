Землю переведут в зону

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Минэкономики подготовило проект поправок, направленных на совершенствование порядка определения правового режима использования земель. В случае их принятия с 2025 года в России вместо семи категорий земель появятся 18 территориальных зон, для которых устанавливаются разрешенные виды использования земельных участков. По мнению экспертов, при таком переходе возникают значительные риски для экологии. Так, например, значительная часть лесов может быть отдана под застройку, а природоохранные территории уменьшатся в несколько раз и перестанут выполнять свои функции.

Минэкономики подготовило проект поправок к Земельному кодексу и другим законодательным актам в целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию. Проект проходит стадию публичного обсуждения. Сейчас земли по целевому назначению делятся на семь категорий: земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики и транспорта, земли особо охраняемых территорий, земли лесного и водного фонда и земли запаса. Документ предполагает, что с 2025 года все они будут отнесены к одной из 18 территориальных зон — например, жилые, общественно-деловые зоны, зоны сельхозназначения и отдельно зоны сельхозназначения для собственных нужд граждан, а также природоохранные зоны, зоны лесного фонда, транспорта, энергетики и т. д. Ряд земель может находиться одновременно в нескольких территориальных зонах. Также в проекте устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков отдельно для каждой зоны. Так, например, на землях, расположенных в границах зон рекреационного назначения, в частности, допускается размещение гостиниц, кемпингов и объектов образования.

Исключение института категории земель призвано снизить расходы и сократить продолжительность мероприятий по освоению земельного участка, что выгодно правообладателям земельных участков — застройщикам, субъектам деятельности в сфере промышленности и недропользователям, отмечает юрист юридического департамента национальной юридической службы «Амулекс» Андрей Еремин. Впрочем, генеральный директор «Гео Девелопмента» Максим Лещев напоминает, что для столичных застройщиков категории земель и виды разрешенного использования земельных участков уже вторичны. В марте прошлого года мэрия утвердила новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ): документ определяет все параметры строительства (возможности использования участков, плотность и высотность домов). «Предложенный законопроект фактически закрепляет уже сложившийся порядок», — подчеркивает эксперт, добавляя, что в нем не определен порядок изменения зоны использования земли. «Пока все выглядит так, что в жилой зоне нельзя открыть пекарню, так как это производство, а в производственной — общежитие», — указывает господин Лещев.

В случае принятий поправок возникнут возможности для злоупотреблений и последует «мощная волна утечки» государственной лесной собственности, считает глава лесного отдела «Гринписа России» Алексей Ярошенко.

«У нас большая часть земель лесного фонда не учтена должным образом — на государственный кадастровый учет поставлено 26% от общей площади земель лесного фонда. Когда будет происходить перевод их в территориальные зоны, есть большой риск, что эта площадь “усохнет” — лесные участки без границ могут быть включены в зону, где разрешена застройка», — говорит он. Также в драфте предписывается при установлении границ зон лесного фонда исключать из них территории, не имеющие лесохозяйственного назначения. «Чем лес сильнее фрагментируется, тем он быстрее разрушается и становится биологически менее устойчивым», — отмечает господин Ярошенко.

То же самое коснется особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — предполагается исключить из их границ территории, которые не имеют природоохранного значения. Например, земли с населенными пунктами, линейными сооружениями и объектами недропользования.