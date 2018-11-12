ЦБ берет пробу биометрии
Регулятор проверит готовность банков к внедрению новой технологии.
Регулятор проверит готовность банков к внедрению новой технологии.
Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашивают банки и их филиалы о реальном положении дел. Судя по данным «Ростелекома», готовность пока крайне низкая, и ЦБ придется либо массово штрафовать кредитные организации, либо подумать об отсрочке.
Об опросах ЦБ относительно готовности к сбору биометрических данных «Ъ» рассказали участники рынка. «В пятницу мы получили от ГУ ЦБ письмо с требованием доложить о состоянии дел», — рассказал «Ъ»
Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. Как ранее сообщал ЦБ, на старте биометрия собиралась в 400 отделениях в 140 городах. К концу года кредитные организации обязаны обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений (4 тыс. к 1 января 2019 года).
Однако, согласно «Карте точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию», пока принимают биометрию всего 355 банковских отделений. То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы. И даже если добавить
По мнению заместителя главы ФБК Алексея Терехова, письма и встречи на уровне территориальных подразделений ЦБ — попытка оценить реальную ситуацию в банках по внедрению биометрии и понять, насколько она далека от анонсированных планов.
При этом у Банка России совсем скоро появится реальный инструмент для борьбы с банками, затягивающими внедрение биометрии. На прошлой неделе руководитель отдела методологии департамента информационной безопасности ЦБ Виктор Лебедев на встрече с банками отмечал, что необходимый нормативный документ для проверок соблюдения требований по сбору биометрии готов и находится на регистрации в Минюсте. Обязанность банка снять биометрические данные у обратившегося клиента прямо указана в антиотмывочном законе (115-ФЗ), а также в нормативных актах ЦБ. В отношении нарушителей могут быть применены санкции: штраф в размере до 0,1% минимального уставного капитала, ограничения на проведение кредитной организацией отдельных операций
Мы удовлетворены тем темпом, которым происходит внедрение системы удаленной идентификации.
Впрочем, эксперты не ожидают от регулятора жестких решений. «ЦБ не обязан применять санкции к банкам, так как их бездействие не несет рисков устойчивости банковской системы и сопряжено в том числе с техническими проблемами», — отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Проблемы действительно есть и лежат они в сфере информационной безопасности.
Обе банковские ассоциации — Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация российских банков (АРБ) — уже обращались к ЦБ с предложением смягчить требования к сбору биометрии. АБР просила сделать сбор биометрии добровольным, однако получила отказ: по мнению ЦБ, добровольный порядок «негативно отразится на уровне доступности финансовых услуг для граждан, проживающих в отдаленных и (или) малонаселенных районах». АРБ предложила освободить от сбора малые банки. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что такой вариант возможен, однако никаких решений пока не принято.
Учитывая, что в реальности уровень готовности к сбору биометрических данных низкий, эксперты не исключают сдвига сроков. «Это наиболее очевидный выход, — уверен Дмитрий Горбунов.— При этом отсрочка может сопровождаться предупреждениями в отношении банков, не обеспечивших сбор биометрии в 20% отделений к 1 января». По мнению заместителя главы «Финэкспертизы» Натальи Борзовой, это оптимальный выход в ситуации, когда банки говорят о невозможности выполнения требований по объективным причинам, а гражданам биометрия не слишком нужна. В ЦБ отказались от комментариев.
Вероника Горячева