ЦБ берет пробу биометрии

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Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашивают банки и их филиалы о реальном положении дел. Судя по данным «Ростелекома», готовность пока крайне низкая, и ЦБ придется либо массово штрафовать кредитные организации, либо подумать об отсрочке.

Об опросах ЦБ относительно готовности к сбору биометрических данных «Ъ» рассказали участники рынка. «В пятницу мы получили от ГУ ЦБ письмо с требованием доложить о состоянии дел», — рассказал «Ъ» топ-менеджер регионального банка. Собеседник «Ъ» в банке топ-20 сообщил, что руководителей филиалов их банка приглашали в управления для доклада о процессе внедрения сбора биометрии. «На встрече с регулятором были представители сразу нескольких кредитных организаций, работающих в регионе, — рассказывает он.— И всем задавали одни и те же вопросы: ведется ли сбор, и если нет, то когда начнется и какова готовность».



Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. Как ранее сообщал ЦБ, на старте биометрия собиралась в 400 отделениях в 140 городах. К концу года кредитные организации обязаны обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений (4 тыс. к 1 января 2019 года).

Однако, согласно «Карте точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию», пока принимают биометрию всего 355 банковских отделений. То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы. И даже если добавить Тинькофф-банк, который собирает данные путем выезда к клиенту в 80 регионах РФ (именно такую цифру назвали в пресс-службе банка), то 4 тыс. отделений все равно не выходит. Темпы сдачи биометрии также оставляют желать лучшего. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, за первые четыре месяца сбора биометрии в целом по всей стране удалось собрать менее 3 тыс. биометрических шаблонов.

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По мнению заместителя главы ФБК Алексея Терехова, письма и встречи на уровне территориальных подразделений ЦБ — попытка оценить реальную ситуацию в банках по внедрению биометрии и понять, насколько она далека от анонсированных планов.



При этом у Банка России совсем скоро появится реальный инструмент для борьбы с банками, затягивающими внедрение биометрии. На прошлой неделе руководитель отдела методологии департамента информационной безопасности ЦБ Виктор Лебедев на встрече с банками отмечал, что необходимый нормативный документ для проверок соблюдения требований по сбору биометрии готов и находится на регистрации в Минюсте. Обязанность банка снять биометрические данные у обратившегося клиента прямо указана в антиотмывочном законе (115-ФЗ), а также в нормативных актах ЦБ. В отношении нарушителей могут быть применены санкции: штраф в размере до 0,1% минимального уставного капитала, ограничения на проведение кредитной организацией отдельных операций и т. д.

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Впрочем, эксперты не ожидают от регулятора жестких решений. «ЦБ не обязан применять санкции к банкам, так как их бездействие не несет рисков устойчивости банковской системы и сопряжено в том числе с техническими проблемами», — отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Проблемы действительно есть и лежат они в сфере информационной безопасности.

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