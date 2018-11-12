Цена на нефть Brent выросла до $71,3 за баррель

Источник: AP 2018

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по Москве подорожали на $1,13 (1,61%) — до $71,31 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $0,47 (0,67%) и составляла на закрытие $70,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на $0,68 (1,13%) — до $60,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,48 (0,79%), завершив день на отметке $60,19.

На прошлой неделе цены на WTI перешли в «медвежью» фазу после того, как они завершили «в минусе» десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, что является рекордом почти за четыре года.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке.

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При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы сокращать добычу нефти.

По итогам заседания комитета аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре.

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию. По словам министра, страна получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.