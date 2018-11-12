Строительство и торговля лидируют на теневом рынке обналички
Согласно данным Центробанка, на которые обратил внимание РБК, основными клиентами теневого финансового рынка являются такие отрасли, как
Согласно данным Центробанка, на которые обратил внимание РБК, основными клиентами теневого финансового рынка являются такие отрасли, как
По данным ЦБ, за последние четыре годы объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. В 2015 году рынок обналичивания оценивался в 600 млрд руб., в 2017 году — в 326 млрд. В первом полугодии 2018 года объемы обналички сократились по отношению к аналогичному периоду 2017 года в 1,8 раза, до 100 млрд руб. Объемы вывода средств за рубеж сократились еще сильнее: с 2015 года в пять раз — до 96 млрд руб. в 2017 году. За первую половину 2018 года за рубеж нелегально вывели 35 млрд руб.
Как отмечал в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, меры Банка России по борьбе с обналичиванием средств привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку выросли с 3% в 2013 году до 17% в настоящее время.
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