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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Строительство и торговля лидируют на теневом рынке обналички

Согласно данным Центробанка, на которые обратил внимание РБК, основными клиентами теневого финансового рынка являются такие отрасли, как оптово-розничная торговля (33%), строительство (30%), а также сектор услуг (21%), производство (9%), логистические услуги (6%).

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Источник: Reuters

По данным ЦБ, за последние четыре годы объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. В 2015 году рынок обналичивания оценивался в 600 млрд руб., в 2017 году — в 326 млрд. В первом полугодии 2018 года объемы обналички сократились по отношению к аналогичному периоду 2017 года в 1,8 раза, до 100 млрд руб. Объемы вывода средств за рубеж сократились еще сильнее: с 2015 года в пять раз — до 96 млрд руб. в 2017 году. За первую половину 2018 года за рубеж нелегально вывели 35 млрд руб.

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По-прежнему большинство операций по обналичиванию средств приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц (95%). В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%. Среди транзитных операций (способствуют обналу и выводу денег за рубеж) самыми популярными являются продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций), обналичка через счета и карты физических лиц (34%) и продажа наличности через туристические компании (8%).

Как отмечал в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, меры Банка России по борьбе с обналичиванием средств привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку выросли с 3% в 2013 году до 17% в настоящее время.

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