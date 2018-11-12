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15:29 (мск), источник: Ведомости

Рубль отыграл пятничное падение

В понедельник он резко укрепился к доллару и евро.

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ЦБ: $ 67.5238   +0.67 € 76.0926   +0.28 ММВБ: $ 67.6800   -0.33 € 76.2425   -0.79
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Рубль в понедельник укрепляется на торгах Московской биржи. Курс доллара к 15.29 мск подешевел до 67,71 руб., евро к этому моменту дешевел до 76,28 руб.

Происходит техническая коррекция после сильного падения рубля в пятницу, считает начальник аналитического департамента БКС Сергей Суверов. В пятницу на Московской бирже доллар прибавил 63 коп. и впервые с 11 октября составил 67,53 руб., евро повысился на 71 коп. до 76,69 руб. Формально рубль в понедельник укрепляется, но фактически он отыгрывает пятничное падение, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Поддержку рублю в понедельник оказала дорожающая нефть, которая выросла после заявления Саудовской Аравии об ограничении добычи нефти в декабре, замечает Суверов. В пятницу цена барреля Brent впервые с апреля упала ниже $70, а в понедельник к 12.00 мск выросла на 1,94% до $71,54 за баррель.

Рынок акций в понедельник также растет. К 14.02 мск индекс Мосбиржи составил 2419 пунктов (+0,66%), индекс РТС — 1125 пунктов (0,36%) соответственно.

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