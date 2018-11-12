«Нужно так или иначе эту сферу регулировать»
Владимир Путин призвал не связывать цены на нефть с ценами на нефтепродукты внутри страны.
Владимир Путин призвал не связывать цены на нефть с ценами на нефтепродукты внутри страны.
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал сдерживать розничные цены на топливо в РФ, заявив, что рост цен на нефть на мировом рынке «совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны». В то же время он назвал ценообразование на топливо в стране рыночным.
Все крупные нефтекомпании подписали
Если коротко: ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта.
Соглашения замораживают мелкооптовые цены в каждом регионе на уровне розничная цена минус 2,7 тыс. руб. на тонну топлива, что должно обеспечить рентабельную работу независимых АЗС. С января 2019 года мелкооптовые цены смогут расти, но не более чем на уровень инфляции.
Владимир Путин заявил, начиная совещание, что ситуация с ценообразованием на внутреннем рынке топлива «должна быть рыночной — она такой является».
Дмитрий Козак отметил, что в случае, если нефтяные компании не будут соблюдать соглашение, возможно введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в качестве крайней меры. Он также сообщил, что ФАС дано поручение до конца года проверить независимые сети АЗС в регионах на уровень монопольного доминирования на местных рынках. Если такие доминанты среди независимых сетей будут найдены, им будет предложено тоже подписать соглашение о заморозке цен. «Независимые заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов, их нужно проанализировать на предмет монополизации этих рынков, потому что очень часто, несмотря на их большое количество, владельцами являются одни и те же лица, и они действуют в нарушение антимонопольного законодательства», — сказал Дмитрий Козак. «В случае если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — добавил он.
Юрий Барсуков.
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