Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал сдерживать розничные цены на топливо в РФ, заявив, что рост цен на нефть на мировом рынке «совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны». В то же время он назвал ценообразование на топливо в стране рыночным. Вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что все нефтекомпании подписали соглашения о заморозке мелкооптовых цен и к ним могут присоединиться и некоторые независимые сети АЗС в регионах.

Все крупные нефтекомпании подписали 7—10 ноября соглашения о заморозке мелкооптовых цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании, которое проводит президент Владимир Путин с членами правительства.

Если коротко: ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта. Дмитрий Козак вице-премьер

Соглашения замораживают мелкооптовые цены в каждом регионе на уровне розничная цена минус 2,7 тыс. руб. на тонну топлива, что должно обеспечить рентабельную работу независимых АЗС. С января 2019 года мелкооптовые цены смогут расти, но не более чем на уровень инфляции.

Владимир Путин заявил, начиная совещание, что ситуация с ценообразованием на внутреннем рынке топлива «должна быть рыночной — она такой является».

«Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны», — сказал президент, отметив, что «нужно так или иначе эту сферу регулировать».

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Дмитрий Козак отметил, что в случае, если нефтяные компании не будут соблюдать соглашение, возможно введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в качестве крайней меры. Он также сообщил, что ФАС дано поручение до конца года проверить независимые сети АЗС в регионах на уровень монопольного доминирования на местных рынках. Если такие доминанты среди независимых сетей будут найдены, им будет предложено тоже подписать соглашение о заморозке цен. «Независимые заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов, их нужно проанализировать на предмет монополизации этих рынков, потому что очень часто, несмотря на их большое количество, владельцами являются одни и те же лица, и они действуют в нарушение антимонопольного законодательства», — сказал Дмитрий Козак. «В случае если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — добавил он.

Юрий Барсуков.