Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 доказательств, что собака вам доверяет
«Дорожный» стандарт: как будут убирать улицы этой зимой
Поклонники подозревают, что Эвелина Бледанс потеряла ребенка
Екатерина Стриженова подверглась критике после похудения
7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Приходько ушла со съемок ток-шоу из-за неудобных вопросов
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Иностранец после жизни в Петербурге: «Этот город как деревня»:
2 привычки убивают клетки мозга, создающие память
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла вся семья - СМИ
Врач пожелала “сдохнуть” пришедшей без записи
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
14Умер Николай Караченцов
15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

«Нужно так или иначе эту сферу регулировать»

Владимир Путин призвал не связывать цены на нефть с ценами на нефтепродукты внутри страны.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал сдерживать розничные цены на топливо в РФ, заявив, что рост цен на нефть на мировом рынке «совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны». В то же время он назвал ценообразование на топливо в стране рыночным. Вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что все нефтекомпании подписали соглашения о заморозке мелкооптовых цен и к ним могут присоединиться и некоторые независимые сети АЗС в регионах.

Все крупные нефтекомпании подписали 7—10 ноября соглашения о заморозке мелкооптовых цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании, которое проводит президент Владимир Путин с членами правительства.

Если коротко: ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта.
Дмитрий Козак
вице-премьер

Соглашения замораживают мелкооптовые цены в каждом регионе на уровне розничная цена минус 2,7 тыс. руб. на тонну топлива, что должно обеспечить рентабельную работу независимых АЗС. С января 2019 года мелкооптовые цены смогут расти, но не более чем на уровень инфляции.

Владимир Путин заявил, начиная совещание, что ситуация с ценообразованием на внутреннем рынке топлива «должна быть рыночной — она такой является».

«Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны», — сказал президент, отметив, что «нужно так или иначе эту сферу регулировать».
Читайте также
Топливо пошло в рост по картам

Дмитрий Козак отметил, что в случае, если нефтяные компании не будут соблюдать соглашение, возможно введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в качестве крайней меры. Он также сообщил, что ФАС дано поручение до конца года проверить независимые сети АЗС в регионах на уровень монопольного доминирования на местных рынках. Если такие доминанты среди независимых сетей будут найдены, им будет предложено тоже подписать соглашение о заморозке цен. «Независимые заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов, их нужно проанализировать на предмет монополизации этих рынков, потому что очень часто, несмотря на их большое количество, владельцами являются одни и те же лица, и они действуют в нарушение антимонопольного законодательства», — сказал Дмитрий Козак. «В случае если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — добавил он.

Юрий Барсуков.

Читайте также:

Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Спутник показал масштабы пожаров в Калифорнии (фото)
На мероприятии во Франции Меркель перепутали с супругой Макрона
В Австралии арестовали женщину, подкладывавшую иголки в клубнику
В России установится аномально холодная погода
Бездомный нашел аппликацию, оцененную в несколько тысяч долларов
Футболист избил журналиста за критику
Спорт
Олег Кононов возглавил московский «Спартак» Соглашение с 52-летним тренером рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий контракта по итогам нынешнего
Hi-Tech
Распродажа 11.11. Огромные скидки на Aliexpress Невероятная цена.
Авто
Ввоз вещей в Россию: скоро лишь 500 евро (и Айфон не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
В каких домах предпочитают покупать квартиры россияне
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Популярные темы на «Детях»
Дочь рано начала половую жизнь 357
Воспитание мальчиков и девочек. Разница. 198
Салаты 170
интернет 161
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь