Минприроды предупредило о росте тарифов на вывоз мусора в крупных регионах

Источник: РИА "Новости"

«В некоторых регионах она (плата. — “Ведомости”) подрастёт из-за того, что территории большие. Такие, как Красноярский край, например, Ямало-ненецкий автономный округ. В крупных территориях она подрастёт», — сказал Кобылкин по итогам совещания президента с членами правительства (цитаты по «Интерфаксу»).

В то же время, по словам министра, в некоторых регионах тарифы практически не изменятся. «В этом будет участвовать Федеральная антимонопольная служба и проконтролирует деятельность региональных операторов, потому что большая часть тендеров уже проведена», — сказал он.

По словам министра, уже 12 регионов перешли на новую систему обращения с мусором, и «никакого дискомфорта люди не почувствовали».

Новость Развитие утилизации

Кобылкин отметил, что в связи с нововведениями многие регионы уже запланировали на следующий год необходимые субсидии. «Наша задача, конечно, не допустить сильного роста. Хотелось бы, чтобы он был минимальным, — добавил руководитель Минприроды. — В этом главная задача государства и губернаторов субъектов Российской Федерации».