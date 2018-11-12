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17:14 (мск), источник: Ведомости

Минприроды предупредило о росте тарифов на вывоз мусора в крупных регионах

После запуска новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в крупных регионах произойдет рост тарифов, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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Источник: РИА "Новости"

«В некоторых регионах она (плата. — “Ведомости”) подрастёт из-за того, что территории большие. Такие, как Красноярский край, например, Ямало-ненецкий автономный округ. В крупных территориях она подрастёт», — сказал Кобылкин по итогам совещания президента с членами правительства (цитаты по «Интерфаксу»).

В то же время, по словам министра, в некоторых регионах тарифы практически не изменятся. «В этом будет участвовать Федеральная антимонопольная служба и проконтролирует деятельность региональных операторов, потому что большая часть тендеров уже проведена», — сказал он.

По словам министра, уже 12 регионов перешли на новую систему обращения с мусором, и «никакого дискомфорта люди не почувствовали».
Новость
Развитие утилизации

Кобылкин отметил, что в связи с нововведениями многие регионы уже запланировали на следующий год необходимые субсидии. «Наша задача, конечно, не допустить сильного роста. Хотелось бы, чтобы он был минимальным, — добавил руководитель Минприроды. — В этом главная задача государства и губернаторов субъектов Российской Федерации».

Переход на новую систему утилизации отходов начнется с января 2019 г. К марту регионы должны принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора по обращению с отходами. Новые тарифы на вывоз и переработку мусора будут утверждены для населения до 1 июля.

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