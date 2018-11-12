Суд в Ростове заблокировал первые два сайта «Кэшбери»

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Первомайский суд Ростова-на-Дону в понедельник признал запрещенной на территории России информацию на двух сайтах компании «Кэшбери», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд постановил исковое заявление… удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети интернет на сайтах «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com» запрещенной к распространению на территории РФ. Судья

Как уточнил журналистам прокурор, по истечении срока обжалования решение будет направлено в Роскомнадзор для исполнения.

В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Регулятор усмотрел в деятельности «Кэшбери» «явные признаки финансовой пирамиды». Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд Ростова-на-Дону, по месту регистрации компании, иск о блокировке сайтов «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com» на территории России. Иск от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону поступил в суд 28 сентября.

Группа «Кэшбери» позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам.

На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC «Cashbery Limited». Головной офис холдинга находится в Дубае.