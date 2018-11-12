Суд в Ростове заблокировал первые два сайта «Кэшбери»
Первомайский суд
Первомайский суд
Суд постановил исковое заявление… удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети интернет на сайтах «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com» запрещенной к распространению на территории РФ.
Как уточнил журналистам прокурор, по истечении срока обжалования решение будет направлено в Роскомнадзор для исполнения.
В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Регулятор усмотрел в деятельности «Кэшбери» «явные признаки финансовой пирамиды». Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.
Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд
На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC «Cashbery Limited». Головной офис холдинга находится в Дубае.
В октябре Варданян через Youtube объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств. Позже в видеообращении он заявил о прекращении работы «Кэшбери» и намерении создать новую инвестиционную компанию с охватом участников до 30 миллионов человек.