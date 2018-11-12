Mail.ru Group потребовала убрать свои проекты из нового сервиса «Яндекса»
По ее мнению, измерение аудитории сайтов одним из крупнейших игроков российского рекламного рынка абсурдно.
По ее мнению, измерение аудитории сайтов одним из крупнейших игроков российского рекламного рынка абсурдно.
Mail.ru Group отказалась принимать участие в новом рейтинге крупнейших сайтов, который подсчитывает «Яндекс». Также компания потребовала убрать из проекта названия всех брендов, которые ей принадлежат, сообщил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group. В компании объясняют свое решение тем, что новый сервис «Яндекса» — зависимый инструмент, аффилированный с одним из крупных игроков рынка, который коммерчески заинтересован в его результатах.
Сегодня «Яндекс» объявил о том, что его сервис «Яндекс. Радар» начал публиковать рейтинг самых популярных сайтов. Он измеряет аудиторию сайтов, используя обезличенные данные своих сервисов: «Яндекс. Браузера», «Элементов Яндекса», «Метрики»
Помимо средних показателей посещаемости будут указываться максимальная и минимальная посещаемость, а также доля аудитории в приложениях и среднее время, которое пользователь проводит на сайте. Но для Mail.ru, «В контакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, Google и YouTube
Mail.ru Group выступила с резкой критикой нового сервиса «Яндекса». «Ситуация, когда один из крупнейших игроков российского рекламного рынка измеряет этот рынок, выглядит абсурдно, — сообщил представитель Mail.ru Group. — Заинтересованность компании в этой ситуации слишком велика — примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов».
Чтобы измерения проекта в рейтинге из примерных превратились в точные,
«Яндекс. Радар» может занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также тех российских, которые не поставят счетчик «Яндекс. Метрика»: Mail.Ru, «Одноклассников», «В контакте» или других крупных площадок, с которыми «Яндекс» конкурирует в различных сферах (интернет-магазины, недвижимость, авто, медиа и так далее), опасается Mail.ru Group.
Источник, близкий к компании Google, сказал «Ведомостям», что компания также не намерена делиться данными об аудитории с «Яндексом». Чтобы более точно оценивать посещаемость сайтов, компания продолжит работать с Mediascope. «Мы в Google поддерживаем саму идею существования качественной и точной системы измерения посещаемости сайтов. Однако мы также полагаем, что измерительный сервис должен быть независимым и равноудаленным от всех владельцев рекламного инвентаря», — сказал «Ведомостям» представитель Google.
«Ведомости» ожидают комментария от «Яндекса».