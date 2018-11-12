Mail.ru Group потребовала убрать свои проекты из нового сервиса «Яндекса»

Источник: Ведомости

Mail.ru Group отказалась принимать участие в новом рейтинге крупнейших сайтов, который подсчитывает «Яндекс». Также компания потребовала убрать из проекта названия всех брендов, которые ей принадлежат, сообщил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group. В компании объясняют свое решение тем, что новый сервис «Яндекса» — зависимый инструмент, аффилированный с одним из крупных игроков рынка, который коммерчески заинтересован в его результатах.

Сегодня «Яндекс» объявил о том, что его сервис «Яндекс. Радар» начал публиковать рейтинг самых популярных сайтов. Он измеряет аудиторию сайтов, используя обезличенные данные своих сервисов: «Яндекс. Браузера», «Элементов Яндекса», «Метрики» и т. д. Алгоритм определяет диапазон интернет-проектов, т. е. аудиторию сайта на десктопе и на мобильных приложениях.

Помимо средних показателей посещаемости будут указываться максимальная и минимальная посещаемость, а также доля аудитории в приложениях и среднее время, которое пользователь проводит на сайте. Но для Mail.ru, «В контакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, Google и YouTube интернет-компания указала не диапазон, а наиболее вероятное значение посещаемости: по ним достаточно данных для наиболее точного подсчета, говорится в сообщении «Яндекса».

Mail.ru Group выступила с резкой критикой нового сервиса «Яндекса». «Ситуация, когда один из крупнейших игроков российского рекламного рынка измеряет этот рынок, выглядит абсурдно, — сообщил представитель Mail.ru Group. — Заинтересованность компании в этой ситуации слишком велика — примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов».

Чтобы измерения проекта в рейтинге из примерных превратились в точные, интернет-проекту предлагается установить счетчики «Яндекс. Метрика» и AppMetrica, а также сделать их данные публичными. Но Mail.ru Group не намерена отдавать данные о своей аудитории конкурентам. «Яндекс» является коммерческой компанией и нашим конкурентом, мы не готовы ставить его счетчики на все наши проекты, передавая ему огромное количество ценной информации", — говорится в сообщении Mail.ru Group.

«Яндекс. Радар» может занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также тех российских, которые не поставят счетчик «Яндекс. Метрика»: Mail.Ru, «Одноклассников», «В контакте» или других крупных площадок, с которыми «Яндекс» конкурирует в различных сферах (интернет-магазины, недвижимость, авто, медиа и так далее), опасается Mail.ru Group.

Источник, близкий к компании Google, сказал «Ведомостям», что компания также не намерена делиться данными об аудитории с «Яндексом». Чтобы более точно оценивать посещаемость сайтов, компания продолжит работать с Mediascope. «Мы в Google поддерживаем саму идею существования качественной и точной системы измерения посещаемости сайтов. Однако мы также полагаем, что измерительный сервис должен быть независимым и равноудаленным от всех владельцев рекламного инвентаря», — сказал «Ведомостям» представитель Google.