ФАС запросила у 70 сахарных компаний информацию из-за роста цен

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что оптовые цены на сахар в России начали резко расти в сентябре. По состоянию 18 октября, они выросли на 50% в годовом выражении и на 43,9% с начала текущего года. ФАС пообещала выяснить причины роста цен.

В ФАС считают, что рост цен соответствует среднегодовым показателям за последние три года. «Цена сезона 2017/18 года не является показательной, так как формировалась в условиях значительного профицита рынка. Также следует учитывать, что сахар является монопродуктом, и его цена во многом зависит от закупочной цены на сахарную свеклу. Ее доля в структуре себестоимости сахара в последние пять лет составляла от 47% до 62%», — отметила госпожа Мирочиненко (цитат по «РИА Новости»).

Она добавила, что в 2018 году закупочная цена на сахарную свеклу по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 40%.