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21:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС запросила у 70 сахарных компаний информацию из-за роста цен

Начальник управления контроля агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анна Мирочиненко рассказала, что ведомство запросило у 70 производителей сахара в РФ данные об объемах производства и себестоимости на фоне сообщений о росте цен на сахар.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что оптовые цены на сахар в России начали резко расти в сентябре. По состоянию 18 октября, они выросли на 50% в годовом выражении и на 43,9% с начала текущего года. ФАС пообещала выяснить причины роста цен.

В ФАС считают, что рост цен соответствует среднегодовым показателям за последние три года. «Цена сезона 2017/18 года не является показательной, так как формировалась в условиях значительного профицита рынка. Также следует учитывать, что сахар является монопродуктом, и его цена во многом зависит от закупочной цены на сахарную свеклу. Ее доля в структуре себестоимости сахара в последние пять лет составляла от 47% до 62%», — отметила госпожа Мирочиненко (цитат по «РИА Новости»).

Она добавила, что в 2018 году закупочная цена на сахарную свеклу по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 40%.

Начальник управления уточнила, что проводимый ранее ведомством анализ «позволяет оценить рынок, как конкурентный», а «повышение цен носит объективный характер».

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