Дачная революция. Как новый закон изменит жизнь в СНТ с января 2019 года?

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С 1 января 2019 года вступает в силу закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», который будет определять права и обязанности садоводов. Дачников ждут изменения, касающиеся строительства дач и их оформления, а также оплаты взносов за содержание общего имущества. Закон также внес ряд поправок, которые непосредственно коснутся владельцев садовых и огородных земельных участков.

По словам председателя Профсоюза садоводов России Людмилы Голосовой, новый закон помимо новшеств принесет еще и некоторые проблемы для дачников, поскольку он убирает институт уполномоченных и общих собраний, на которых принимают сметы, подтверждающие финансовую деятельность СНТ:

Закон фактически уничтожает институт уполномоченных. С момента вступления его в силу, в СНТ с численностью от 250 членов нельзя будет принять ни одно решение по ведению административно-хозяйственной, финансово-бухгалтерской деятельности в отсутствие кворума. При отсутствии кворума общее собрание в очно-заочной форме будет несостоятельно.

Что еще ожидает дачников?

Некоторые дачники смогут получить постоянную регистрацию.

С 1 января 2019 года на даче можно будет прописаться, но для этого нужно, чтобы дом соответствовал требованиям для постоянного проживания и был возведен на предназначенной для этого территории. Согласно закону, жилое строение должно быть капитальным, с проведенными коммуникациями и присвоенным почтовым адресом. Помимо этого, дом должен соответствовать определенным нормам. В нем не должно быть больше трех этажей, а его высота не должна превышать 20 метров.

Однако если до 1 января 2019 года строение было зарегистрировано в ЕГРН как «нежилое» и при этом оно не является хозяйственной постройкой, то такое строение автоматически будет признано садовым домом и прописаться в нем будет нельзя. С нового года все капитальные здания будут регистрироваться в ЕГРН. Те объекты, которые были зарегистрированы со статусом жилое строение, с нового года приравняют к жилым, и те граждане, которые были поставлены на жилищный учет до 1 января 2019 года, сохранят регистрацию, в отличие от тех, кто имеет летний садовый дом. В нем прописаться будет нельзя, поскольку он не является капитальным строением с соответствующими коммуникациями.

На участках для огородничества можно будет строить только хозпостройки

С нового года изменится список строений, которые можно будет возвести на огородных и садовых земельных участках. Теперь на них будет запрещено возведение любой недвижимости. На таком участке можно будет построить лишь временные хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая. А на садовом можно будет построить исключительно садовый дом, а не жилой. Такое строение не будет считаться жилым, а будет служить исключительно для отдыха и временного пребывания людей, поскольку не является капитальным.

ФЗ № 217 окончательно разрушил огороднические некоммерческие товарищества, обязав граждан на данных землях возводить только строения для садового инвентаря, то есть предлагают время отдыха проводить под палящим солнцем или проливным дождем. Людмила Голосова

Понадобится разрешение на строительство при регистрации дома

Садоводам, которые захотят зарегистрировать жилой дом, понадобится разрешение на строительство. До конца этого года такой документ не нужен. Сейчас оформить жилой дом можно в МФЦ, предоставив документы на участок и технический план. Кроме этого, с нового года вводится уведомительный порядок строительства и оформления права собственности в СНТ. Перед тем, как начать возводить дом, нужно будет уведомить об этом орган местного самоуправления или поселковую администрацию. Сделать это можно заказным письмом, лично, через МФЦ или через портал госуслуг. Обязательная оправка такого уведомления будет касаться жилых домов, а также строений для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Те владельцы дачных или садовых участков, которые начали строительство или реконструкцию жилого дома (на дачном участке) или жилого строения (на садовом и дачном участке) внесения 4 августа 2018 года изменений в Градостроительный кодекс, могут направить такое уведомление до 1 марта 2019 года.

Взносы в безналичной форме

Владельцам загородных участков нужно будет платить за содержание общего имущества в безналичной форме. Размер взносов будут определять на общем собрании товарищества. В соответствии с новым законом, за использование общего имущества, расположенного в границах СНТ, всем дачникам придется платить взносы наравне с другими членами товарищества на равных условиях.

Таким образом, после 1 января 2019 года избежать уплаты таких взносов будет невозможно.

Платить нужно будет только членские и целевые взносы, а вступительные отменят

С нового года члены СНТ будут платить членские и целевые взносы, а вступительных больше не будет. Первые пойдут на текущие расходы товарищества. Их будут взимать за содержание и арендную плату общего имущества, для расчетов с коммунальщиками, вывоз мусора, благоустройство территории, охрану и пожарную безопасность, выплату заработной платы лицам, с которыми товарищество заключило трудовые договоры и т. д. А целевые будут идти на составление различной документации, в частности на расходы, связанные с подготовкой документов для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, документации по проведению кадастровых работ и т. д.

Неплательщиков взносов исключат из членов СНТ

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За неуплату взносов более чем за два месяца членство в СНТ прекращается. С нового года должников будут исключать по решению общего собрания членов товарищества. Председатель СНТ должен будет уведомить должника о возможном исключении не позднее чем за месяц до собрания. Должнику отправят заказное письмо с уведомлением о вручении, в котором будет указана сумма задолженности и рекомендации по ее погашению.

«ФЗ № 217 дает право принудительно исключить из состава членов товарищества за неуплату членских и целевых взносов в течение двух месяцев. При наделении председателя статусом единоличного исполнительного органа без наличия секретаря, это дает ему широкие полномочия и по исключению из состава членов товарищества, и по “освобождению” от граждан, ему неудобных», — говорит Голосова.

Дачники смогут бесплатно получить участок в СНТ до 31 декабря 2020 года

Любой член СНТ до 31 декабря 2020 года может бесплатно получить вакантный участок товарищества, входящий в него как минимум с 30.10.2001, без всяких торгов, если общее собрание не будет против.

При этом, по словам Голосовой, есть ряд оговорок:

Член товарищества может получить в собственность земельный участок бесплатно до 31 декабря 2020 года, но при этом территория СНТ должна иметь утвержденный межевой проект. А на сегодняшний день половина СНТ еще не внесены в ЕГРН, это дорогое удовольствие. Чтобы изготовить межевой проект, понадобится время и денежные затраты. А к этому времени утратит силу ограниченный срок получения земельного участка в собственность бесплатно.

Избирать председателя СНТ будут не более чем на 5 лет

С 1 января председателя СНТ будут избирать на любой срок до 5 лет, а не на два года, как сейчас. В состав правления СНТ должно входить не меньше трех человек, но при этом оно должно составлять не более 5% от числа членов товарищества. «Председатель и правление СНТ получают статус единоличного исполнительного органа. В законе прописано, если не будет избрано новое правление и председатель, то это правление продолжает свою деятельность», — говорит Голосова.

Внесенные изменения, по словам Голосовой, могут привести к беспределу в случае непорядочности председателя и членов правления:

Лица, избранные в исполнительные органы товарищества, будут продолжать осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов товарищества, в этой связи они либо не будут проводить общие собрания по переизбранию, либо переизбрать их не позволит отсутствие кворума.

В приеме в члены СНТ могут отказать

Членами СНТ могут быть владельцы участков, расположенных в границах садоводства. Чтобы стать членом СНТ нужно подать заявление в правление, его рассмотрят на общем собрании членов товарищества. К заявлению необходимо приложить копию выписки из ЕГРН. Тем, кто уже является членом СНТ, согласно п. 10 ст. 12 № 217-ФЗ заявление подавать не нужно.

В приеме в члены товарищества может быть отказано, если гражданин: